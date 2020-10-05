中國非法抽砂船又來！ 海巡以小搏大火速逮捕、逼回填砂石1800噸

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中國非法抽砂船又來！馬祖海巡隊10月3日晚間11點，聯合艦隊分署直屬船隊-巡護九號實施海上威力掃蕩勤務時，於南竿海域查扣非法越界無船名抽砂船涉嫌盜採砂石，馬祖海巡隊當場扣押「無」船並逮捕船上11名船員回南竿福澳港偵辦，並於4日押解該船返回至馬港實施卸砂回填1800噸後，返南竿福澳港移送連江地檢署偵辦。

馬祖海巡隊表示，10月3日晚間11點，接獲海巡署第十一巡防區指揮部通報，有一可疑目標進入南竿禁限制水域，10037艇、新造多功能CP艇及莒光分隊3578艇隨即前往辨識，於南竿鐵板外2.1浬處發現該中國籍無船名抽砂船正在執行抽砂作業，立即全程錄影蒐證，並由三艇共10名執勤人員以優勢警力實施以小搏大（約6000噸）戰術登檢該船，成功緝獲押解1船11人到案。

馬祖海巡隊表示，正值嚴防COVID-19、非洲豬瘟與牛結節疹疫情，海巡人員均全程穿著防疫裝備、嚴查後未於船上發現豬肉、牛肉及相關製品，全員先行初步消毒及量測體溫均正常並發予口罩佩戴。

此外，10月4日1點由巡護九號、10037艇、3578艇及新造多功能CP艇共同押解「無」船返航南竿福澳港，上午8時許由連江縣環境資源局派員針對該「無」船實施消毒及衛生福利局派員對人員進行檢疫，以確保防疫無漏洞，並於11時許至馬港實施卸砂回填作業後返南竿福澳港移送連江地檢署偵辦。

海巡署表示，面對中國越界捕魚及抽砂船越界作業絕不寬貸，面對侵犯我國海域絕不姑息，以守護馬祖海域並保育海洋環境，並籲請漁友及鄉親協助舉報非法越界中國船隻，若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線通報，海巡署將立即派員處置。