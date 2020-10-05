中國「芯」痛蔓延至汽車製造業、阿里巴巴創始人馬雲坦承：科技落後歐美20年

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）隨著華為、中芯遭到美國制裁後，中國科技業遭受極大震蕩。阿里巴巴創始人馬雲表示，中國底層科技仍遠落後歐美20餘年。而科技業這股對芯片幾近絕望之風正逐漸席捲中國汽車製造業。

中國的芯片龍頭中芯國際昨（04）日證實，公司受到美國出口管制，其部分供應商受到美國出口管制規定的進一步限制，必須事前申請出口許可證後，才能夠向中芯國際繼續供貨。

中芯國際表示，部分來自美國的設備、配件及原材料供貨期會因此延長或有不準確性。

網站「中關村在線」10月2日報導，根據Strategy Analytics數據顯示，全球前十大車用半導體廠商的市場佔有率達到6成7，前五大市佔率為4成8，前三大市佔率為33%，這一領域尚無中國本土廠商可以替代。如果被卡脖子，那麼中國汽車行業將遭受重大打擊。

隨著新能源汽車和智能汽車不斷普及，汽車芯片應用規模快速提升，但中國汽車芯片自主率不足10%，迫切需要實現自主安全可控。

《大紀元》報導，雖然中國汽車業嚴陣以待即將來到的風暴，「豬隊友」北京當局在美國正式制裁華為芯片前，高調宣佈「芯片內循環」，並將這個重責大任交給了負債千億、虧損嚴重的「紫光集團」。

報導指出，紫光集團是中芯國際的第3大股東，截至今年6月底，紫光集團的有息債務超過1500億元。

一則中國阿里巴巴創始人馬雲的演講影片中，他表示，雖然很多中國民眾都覺得，中國的創新大幅超過美國，但是這都是建立在芯片的運算能力上。

馬雲表示，「互聯網（網路）及智慧手機都不是中共發明的，這些真正重要的基礎運算及邏輯，中國還遠落後於歐美20年。」