「台語溯源 歡迎指正!」台語裡的德意志風情

雖然英語裡稱呼德國人或德國話為「German」(中文音譯:日耳曼),但是德國人則自稱為「Deutsch」,發音[dɔʏtʃ] (中文音譯:德意志)。日語將「Deutsch」音譯為「ドイツ」('do-i-tsu),或以同音的漢字「独逸」來稱呼,簡稱為「独」;因此從日治時期開始,台語裡即稱德國人為「阿独仔」(台語音:a-tok-á)。【註1】

從19世紀末到20世紀初,德國人在現代醫學的研發工作上佔有很重要的地位;其中以微生物學家科赫(Heinrich Hermann Robert Koch)最為有名;他因發現炭疽桿菌、結核桿菌和霍亂弧菌而與法國著名的細菌學家巴斯德(Pasteur)齊名。1905年,科赫因研究結核病的卓越成就,獲得諾貝爾生理學醫學獎。

日本在明治維新之後,舉國上下出現了「脫亞入歐」、「全盤西化」的熱潮【註2】;在現代醫學方面,德國自然成了日本學習對象的首選。明治19年(西元1886年),日人北里柴三郎(きたざと しばさぶろう)前往德國柏林大學追隨科赫做細菌學方面的研究。由於他研究成果卓著,1901年曾經被提名諾貝爾生理學醫學獎;雖然結果未能獲獎,但他後來成了日本現代醫學的一位重要奠基者。

因為這層淵源,當時的日本醫學界引進了許多德語字彙。這些字彙又隨著日本在台灣半個世紀的殖民統治,很自然地進到台語裡面來(這裡所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言),且沿用至今;例如:

一、「Karte」--日語音譯:「'カルテ」('ka-ru-te),台語音:「khah lu teh,或ㄎㄚ° ㄌㄨ ㄉㄝ°」;德語原意為「(稍有厚度的)卡片」;在醫院或診所裡指的就是「病歷卡」。目前由於電腦化的關係,完全使用紙本病歷卡的醫院或診所越來越少了;雖然如此,「Karte」(ㄎㄚ° ㄌㄨ ㄉㄝ°) 這個字應該不會馬上消失,不過它不再是「病歷卡」的意思,而是指電腦裡的「病歷檔」。

二、「Gaze」--日語音譯:「ガ-ゼ」('ga ze),台語音:「gá zè」,在醫藥上是「藥用紗布」的意思。按,「Gaze」(gá zè) 本來是一種原產於中東巴勒斯坦的迦薩(Gaza)地區的絲質薄紗,是當地製作衣服常用的布料--可見「Gaze」(gá zè)這個字係來自地名迦薩(Gaza)。雖然目前在醫藥上用於覆蓋外傷傷口的紗布均已改用棉質,但名稱不變,仍然叫做「Gaze」(gá zè)。

三、「Röntgen」--日語音譯:「レントゲン」(len to gen);台語仿照日語,也讀做:「len to gen」,在醫學診斷上係指用來透視人體的「X光」或「X射線」。這種射線是德國物理學家倫琴(Wilhelm Röntgen)【註3】於1895年無意中發現的,當時他對這種射線的本質一無所知,因此暫時將它取名為「X射線」;也就是說,「X射線」的X是「未知」的意思--就如同在代數裡我們常用X來代表一個未知數。然而目前我們對這種射線已經完全了解,所以稱它為「X射線」已經不合時宜。事實上,在許多科學領域裡已經不再使用「X射線」這個名稱,而改稱為「Röntgen射線」(台語音:len to gen siā-suàⁿ)。

【註1】同樣地,因為法國人自稱為「français」,發音 [fʁɑ̃se],其第二音節「se」與台語的「西」(se)同音,故台語稱法國人為「阿西」(台語音a-se)。

【註2】 有鑑於日本明治維新成功的經驗,今天台灣欲維新成為一個真正的現代化國家,「脫亞入歐」、「全盤西化」恐怕是一個必走的方向。

【註3】中文一般將「Röntgen」音譯為「倫琴」,但這跟德語發音[ˈʁœntɡən]有相當大的差異;因此最好還是採用日語或台語發音「len to gen」,比較接近德語原音。