〈時評〉台灣過氣政客的中國夢 要縱容至幾時？

前陸軍總司令、總統府參軍長及戰略顧問陳廷寵，日前在陸軍官校在台復校70週年慶祝大會致詞時「慷慨激昂」說：「我是中國人，是驕傲的象徵，但中華民族卻仍有不少敗類，要去做美、日的走狗」，對國軍戰力的評語是：「國軍的戰力恐怕是零」！

在「我台灣！我驕傲！」已然沛然莫之能禦的主流意識、自認是中國人只剩四～五％的今天，陳將軍喊「我是中國人，是驕傲的象徵」，內心的苦悶痛楚讓人動容同情；陳將軍動不動罵人「敗類」、「走狗」，在中共的「紀念孫中山先生誕辰150周年大會」，陳將軍起立向中華人民共和國國歌致意、聆聽習近平訓話，果然好一副驕傲中國人嘴臉。

至於我輩台灣人，在跟愛好自由、民主、人權的世界各國（諸如美、日、歐盟）交往時，既不自傲、也不自卑，既有自主尊嚴、也有相互尊重，可見陳將軍罵的「要去做美、日的走狗」，應該是另有所指──呃，對了，合理的推斷：蔣介石被共產黨打得落花流水，雙手更沾滿中國人的鮮血，當然不是中華民族的勝類、善類而是敗類了；敗逃台灣後，軍事上靠美國撐腰、經濟上靠美援拉拔，美國說一、就不敢說二的蔣介石，還有延引日本白團當軍事顧問的蔣介石，像不像是美、日的走狗？

還有，曾幹過陸軍總司令、總統府參軍長及戰略顧問的陳廷寵，好意思說「國軍的戰力恐怕是零」，不是今天在睜眼說瞎話，就是當年將軍服裡裝的根本就是個酒囊飯袋！

同樣駭人聽聞的是，曾負責總統府、博愛地區及正副總統安全第一把交椅的前特勤中心執行長彭子文，退休後在電視的政論節目中洋洋得意說：如果他是李登輝的隨扈人員，有人要暗殺李登輝，他不會為李登輝擋子彈。有這種潛意識對職責公然背叛的基層特勤，都是國安的不定時炸彈，何況是特勤中心執行長？李登輝當年有「虎口下的總統」的危機感，果然不是杯弓蛇影！

曾官拜國安會秘書長的蘇起，在美中對峙方興未艾的今天，撰文表示「親美無用論，也救不了台灣」，要台灣不要選自由、民主、人權的美國那邊，而要投入專制、共產、獨裁的中國懷抱，直讓人懷疑，蘇起當年幹的是國安會秘書長，還是國降會秘書長？

最誇張的是前總統馬英九。古人都知道，以順為正者，妾婦之道也，馬英九在前總統任內，卻將國家的生存拉到更下賤不堪的「以卑躬屈膝為正的奴婢之道」程度。在馬習會中，馬總統被稱為馬先生，甘之如飴；還小心翼翼，不敢在習近平面前提起「一中各表」、「中華民國」等敏感字眼。卸任後，當年曾貴為三軍統帥的馬英九，現在則大肆散播「首戰即終戰」，「政策一旦錯誤，千萬人頭落地」的失敗主義與威脅恐嚇言論，替美名為「終極統一」的投降猛敲邊鼓。

天佑台灣，陳廷寵、彭子文、蘇起、馬英九等在台中國人，在位時至少都還陶醉在權力的滋味裡而不想摘下假面具，露出猙獰的真面目。現在，這些台灣政壇的過氣邊緣人，猛推鄙視台灣人的奴婢思想，為失敗主義、投降主義敲邊鼓，替霸道中國武嚇台灣的醜陋原形畢露，真是是可忍，孰不可忍？這些人的這些話，如果是在他們推崇備至的蔣介石或蔣經國面前說的，下場會如何？

台灣人，還要縱容這些在台中國人到幾時？

（作者為新竹教育大學退休副教授）