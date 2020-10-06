〈時評〉台美經貿談判審時度勢　宜緩不宜急

政府積極規劃台、美經貿談判，希望能夠儘速為台灣經濟開創新局，但是審時度勢，美國正適逢總統大選，且面臨百年罕見新冠肺炎疫情，連川普總統都確診，經濟陷75年以來最嚴峻情勢，國債嚴重，台美雙方談判宜緩不宜急，避免陷入僵局。

根據最新數據顯示，全球新冠肺炎依然嚴峻，確診人數已經高達3354萬9千餘人，死亡100餘萬人，美國確診727萬9千餘人，死亡20萬7千餘人，而且極有可能第4季會有第二波更嚴重疫情發生。據了解，美國護理人員現在上場救治新冠肺炎病患，常先預立遺囑，可見疫情嚴重，並未紓緩，台灣現在控制得宜，難以想像美國所處困境。

疫情造成美經濟情勢嚴峻，全美企業經濟協會(NABE)調查顯示，有8成會員認為，將有第二次衰退，美國國內生產毛額(GDP)在2022年以前，不太可能恢復到疫情前水準。影響所及，美國國債空前嚴重。

根據美國國會預算處估計，聯邦政府預算赤字相較國內生產毛額比例(GDP)創75年來新高，今年至9月30日為止，預算赤字將達3兆3千億美元，相當美國全年GDP 20.6兆美元的16％，創1945年以來新高。預估明年美國財政赤字總額，亦即國債發行額將與GDP相同規模，情況嚴重。

更麻煩的問題是，如果情勢止不住，國會預算處預估，到2023年國債將達24兆5千億美元，相當於GDP的107%。美國政府必須拿出更具體有效措施，處理國債，否則未來30年國債本利累計，到2048年，將可能達到100兆美元，那會是美國財政的大災難。

美國經濟重創下，勞工失業人數迄9月為止，已經達到1262萬8千人，創下經濟大蕭條以來最高紀錄，美國政府正打算推出第二輪紓困方案來解決窘境，其中民主黨希望以3兆美元紓困，共和黨堅持1兆美元，川普政府計劃每週以400美元救助失業國民，但是並不能減緩經濟問題。兩黨現正為此議題爭論不休。

美國經濟及失業問題如此嚴重，台灣如欲啓動雙方經貿談判，應慎重考慮時機是否適宜？深入評估美國之處境及想法，防止美國欲藉經貿談判，改善其經濟、財政問題，反而製造台灣自己壓力。

另一項需要考慮的是台灣在雙方貿易順差又再度擴大，須進一步了解美國的想法。根據美國商務部統計，台美貿易今年上半年，台灣享有78億4400萬美元順差，成長14.6%，不能謂之不大。原因是台灣對美國出口207億900萬美元，比去年同期増加2.9%，自美國進口128億6500萬美元，減少3.1%。預料今年台灣對美國貿易，至少享有150億美元順差，試問台美經貿談判，美方會怎麼想？台灣已經佔有雙邊經貿優勢地位，難道期待更多？台灣的著力點在那裡？會不會引起美國反制？需慎重考慮。

美國華府智庫基金會最近直言，美國政府非常在意台美貿易逆差擴大議題，台灣要有解決之道。話已說的非常明白，台灣能夠不謹慎處理雙方貿易問題？事實上台灣已經擴大採購美國農產品、牛豬肉、軍購、天然氣及石油，但是仍然無法平衡雙方貿易逆差。不管再怎麼做，未必能獲得美國政府満意答覆。

台美經貿談判，不論是洽簽雙邊貿易協定(BTA)，或跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)、或貿易及投資架構協定(TIFA），台灣都要先考慮對方經濟、財政狀況，並正確評估雙方所處經貿情勢，應俟對台灣明顯有利，取得優勢地位，再啟動談判，較為妥適，避免對方反而提出更多平衡貿易要求，以改善其經濟及國債，台灣豈不得不償失，自找麻煩？而且現在總統大選膠著，何妨俟大選結束，新政府確立，了解其政策趨向，再考慮啓動經貿談判，是否更合適？謀定而後動，切勿操之過急，徒增困擾。