【投資理財老生常談】台灣綠電產業潛力大　值得投資人注意

離岸風電是台灣發展綠色能源的一塊重要拼圖，2020年台灣海峽會出現亞洲第一座具商業規模的大型風場，圖 為台電在彰化芳苑外海的「海氣象觀測塔... 離岸風電是台灣發展綠色能源的一塊重要拼圖，2020年台灣海峽會出現亞洲第一座具商業規模的大型風場，圖 為台電在彰化芳苑外海的「海氣象觀測塔」，為首座國產觀測塔，105年4月正式開始蒐集相關資訊，作為推動 離岸風力發電及本土產業發展的順風起點。 （宏華營造提供） (來源 中央社)

台積電最近宣布，買下沃旭能源兩座風場未來20年發電量，而且計劃2050年開始，將全部使用綠電，掀開綠電商機序幕，值得投資人細細觀察研究，尋找優質投資標的。

太陽能及離岸風力發電是現今政府全力推動的再生能源計劃，投資商機才正要啓動。政府計劃在2025年，兩項發電量將佔全部電量20％，其中太陽能發電已經如火如荼展開，諸多企業都在密切尋找合適場地，興建太陽能發電廠，最近台汽電、中租、欣雄等諸多上市櫃公司，均因此受惠，營收、股價穏定，值得投資人注意。

台灣目前陸上風電已經飽和，正加速發展離岸風電。全球有20個適合發展離岸風電場，其中有16個在台灣海峽，可知台灣發展離岸風電，擁有絕佳地理環境，只要做好環保，保障漁民生存權利、景觀及海中生物之生態，未來離岸風電有極大的發展空間，且值得長期規劃投資。

離岸風電正開始在彰化、南投、台中港區快速發展，上、中、下游商機大，將為台灣誕生新產業。在南投南崗工業區的上緯投控(3708)，台中港區的華城(1519)，以及中興電工(1513)、世紀鋼鐵(9958)、永冠((1589)、樺晟(3202)、東元(1504)、三菱重工、西門子、中鋼(2002)、新光鋼(2031)、中鋼構(2013)、丹麥Welcon、台船(2208)、亞泥(1102)、恆耀(8349)、大亞(1609)、宏泰(1612)等諸多企業，均依自己專精領域，積極投入離岸風電產業。

離岸風電的產業鏈包括風力機電組件、發電機、鋼材、塔架、葉片、海事工程等，整體產業鏈價值超過兆元，需要各類產業極多，由於政府政策引導，商機啓動，各企業配合，以世紀鋼為例，原為傳統鋼構公司，成功轉型風電供應大廠，108年eps3.53元，年增近20倍，又順利取得沃旭、CIP、達德等開發商，分別發包離岸風場水下基礎大單，合約總值百億元，應可為其營收帶來極大助益。

離岸風電的開發，過程辛苦，但是回收時卻很甜美。以上緯投控(3708)為例，投資初期顛跛難行，2016年稅後純益5200餘萬元，每股獲利才0.57元，2018年出售第一個風場，大賺10.13億元，eps暴升至10.84元，2019年稅後純益8.25億元，eps8.83元，今年即使沒有風場出售，上半年稅後純益3.16億元，eps3.16元，4月開始，營收月月創新高，營收爆發力出現。上緯及世紀鋼目前股價當然已經漲高，投資人不宜追漲，應視其業務發展、價格變化及公司體質，決定是否投資。

東元電機陸續接獲彰芳西島、中能兩座離岸風場陸域升變壓站統包工程，總計900MW，合計金額30多億元，預計3年內每年有10億至15億，離岸風電統包工程收入，未來再積極爭取海龍風場陸域升變壓站30多億元統包工程，福爾摩沙第三階段離岸風電變電站工程訂單，極有機會成為離岸風電產業鏈重要企業之一。

士林電機(1503)布局離岸風電，近期接獲三菱重工維特斯高壓配電盤及變壓器採購訂單，首批成品預計2022年出貨，應用在彰芳、西島、中能三個離岸風場，主要用在控制和保護電氣設備，另外士電亦佈局太陽能EPC系統工程統包，其中二丶三個太陽能系統升壓站整廠設備輸出正在規劃中，預計2021至2023年，業績開始顯現。

電線電纜業的宏泰(1612)今年第二季營運表現寫下2007年第二季以來新高，由於積極切入離岸風電，自建屋頂型太陽能電廠，再賣電給台電，未來將綠電發展視為重要業務之一，也是政府綠電政策受惠企業之一。大亞(1609)亦將綠電列為業務發展重點，除將電線電纜供應風電產業，並建置完成最新的76MW台南學甲太陽能電廠，將於今年底掛牌啟用，明年裝置容量可達120MW，全部發電躉售台電，預估未來20年將至少帶來20億度發電量，營收貢獻87至90億元，獲利約24億元，未來將於台南、苗栗等地區，尋找合適之太陽能案場，興建發電廠賣電給台電，創造穩定收益及現金流。

由於離岸風電去(2019）年才剛剛開始掛錶售電，距離滿足台灣電力需求的目標相當遙遠，太陽能發電逐漸蔚為風潮，然而政府打算2025年非核家園，時間相當迫切，最近台商回流，電力需求殷切，加上燃煤發電受限，未來綠電發展空間極大，值得投資人關注企業狀況，是未來極具潛力之新產業。

華倫巴菲特有一句名言：「如果你不了解一家公司，千萬別買它。」搞懂投資標的價值，是投資前必做的功課，不是嗎？

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。