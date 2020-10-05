（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）堪稱最有權勢的元首美國總統川普，自從2日宣布確診新冠肺炎後，一舉一動都是全球矚目焦點。他4日短暫離院，還不忘與群眾揮手致意，儘管罹病也不能沒有舞台。

川普2日當晚即住進華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），針對他的病情，醫療團隊始終模稜兩可、說法反覆，外界霧裡看花，也對其執政團隊之信譽大打折扣。

美聯社報導，醫療團隊才表示川普血氧濃度驟降，因此施予類固醇治療，但病情持續好轉，有望5日出院。不料，幾小時後，這位不能沒有觀眾的總統，就在隨扈陪同下，戴著口罩坐上休旅車，繞著醫療中心，與等候在外的支持者致意。

在此之前，他先在推特發了一支影片，除了感謝醫療人員，表示這次染疫是趟「有趣的旅程」，在這真正的「學校」，學到了很多關於COVID的知識，還提到，將來個「意外造訪」，給外頭那些支持他的愛國人士「一些驚喜」。

果然，明明還在病榻對抗病毒，這位美國總統卻還是決定露面，在車上向場外民眾揮手。這場臨時加演，支持民眾或許很驚喜，外界更多的卻是驚嚇。

CNN直陳，川普透過此舉，意圖展現自身並未被病毒擊垮，但他完全無視同車幕僚與特勤人員可能染疫的風險，也凸顯了他對這高傳染力疫病是多麼小覷。

華特里德國家軍事醫學中心主治醫師菲力普（James Philip）在推特痛批，這下每個與川普同車者，都須隔離14天，還可能因此染病、死亡，只為了一個人的政治表演，實在是瘋狂了。總統坐駕不僅防彈滴水不露，為了抵擋化學攻擊，更是完全密封，意味車內形成了高度傳染風險環境，此等不負責任的做法，令人吃驚，「僅在此對那些必須配合演出的特勤人員表達深切同情」。

【醫界傻眼】染疫不忘作秀 美國總統川普登車向支持者致意