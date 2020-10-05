教長：學校幼兒園補習班膳食一律採用國產豬牛肉

圖為台中一小學的營養午餐菜色。 （台中市政府提供） 圖為台中一小學的營養午餐菜色。 （台中市政府提供） (來源 中央社)

教育部長潘文忠今天表示，已發函要求各級學校、幼兒園、課後照顧服務中心和短期補習班供應膳食一律使用國產豬肉、牛肉，而學校可透過手機App即時驗證食材來源。

立法院教育及文化委員會今天邀教育部長潘文忠就「若開放含瘦肉精美豬進口，跨部會如何落實校園供應膳食之食材溯源管理、查驗機制及相關因應作為」進行專題報告。

潘文忠指出，教育部日前已發函要求各級學校供應膳食一律使用國內在地豬肉、牛肉，並規劃將猪牛肉製品原產地列為校園食材登錄平台必填項目，同時結合手機App掃描影像辨識技術的功能，讓學校可即時驗證食材標章正確性，自動帶入食材產地等資訊。。

為落實學校食材資訊透明，潘文忠提到，已與智慧農業4.0共通資訊平台介接，生產者與學校資訊同步，藉由有機、產銷履歷CAS及台灣農產品生產追溯等溯源系統，可直接獲取食材生產訊息，確保食材使用國產農產品。

潘文忠提到，教育部也會督導各級學校、幼兒園和兒童課後照顧服務中心揭露或公告餐點菜單中標示使用國產豬肉、牛肉，同時行文各縣市要求兒童課後照顧服務中心採用國內豬肉、牛肉等在地食材，短期補習班如有受家長委託供應或代購膳食，也應選擇採用在地肉品的店家。

潘文忠也表示，教育部也將修訂學校午餐採購契約範本內容，並一併納入罰則。