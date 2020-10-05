〈財經主筆室〉台灣車市熱銷另類世界第一 盼為國旅帶春燕

台灣去年車市銷售表現僅年減2.1%，繳出43.5萬台的成 績，其中，有6款車去年全年賣出超過1萬台的佳績，且 都是豐田（Toyota）及本... 台灣去年車市銷售表現僅年減2.1%，繳出43.5萬台的成 績，其中，有6款車去年全年賣出超過1萬台的佳績，且 都是豐田（Toyota）及本田（Honda），堪稱台灣人最愛汽車品牌。圖為豐田Sienta。 (來源 中央社)

台灣防疫成果有目共睹，受到國際矚目外，正當疫情衝擊全球車市，各大車廠無不紛紛調降財測之際，台灣車市銷售卻逆勢成長，成為各大車廠在全球少見、甚至銷售業績是唯一達標的地區，讓台灣成為另類的世界第一，車市一枝獨秀讓台灣再次成為世界焦點。

台灣目前車市到底有多熱？首先，今年來進口車很早就出現缺車情況，雖然8月份因進口車大舉到港暫時紓解車荒，但9月需求續強使得缺車情況又趨嚴重；其次，國產車缺車情況也好不到那裡。農曆7月車廠暑休讓國產車產能減少，使得9月份台灣國產車市缺車情況一樣嚴重，近期進口、國產車同步出現大缺車局面，聽說現在下訂單買車，可能都得等上1到2個月才能交車。

至於有多熱銷呢？以進口車為例，賓士汽車從5月起就出現新車荒，一直到8月新車陸續抵台後才逐漸獲得紓解，累積的大量訂單在新車抵台後快速交車，賓士9月份掛牌數可能突破3,300輛，一舉突破2019年1月創下的3,140輛單月最高紀錄；電動車龍頭特斯拉(Tesla)最新統計，今年第3季總掛牌數突破1,850輛，超越第1季的1,714輛，再度刷新台灣電動車單季掛牌紀錄，累計今年前9月累計掛牌數已超過4,000輛。

進口高檔車的Maserati(瑪莎拉蒂)，儘管在3至5月Covid-19疫情肆虐，導致來客數下降並面臨各種挑戰，但7月底推出台灣專屬限量版Levante Elite，50台限額在6天內全數完售，Maserati不僅在台灣市場創下亮眼佳績，在Maserati亞太區也締造獨占鰲頭的銷售紀錄，8月更創下單月銷售紀錄，全國交車總數達76台，Maserati深耕台灣15年以來的最佳單月銷售。

很多人原本都認為疫情將打垮台灣車市，尤其美中貿易戰、中印戰爭、香港問題及新冠肺炎，所有事情都與中國有關，離中國如此近的台灣，都被認為很難置身事外，結果台灣防疫工作成為世界模範，沒想到就連今年的台灣車市，不僅沒比較差還逆勢成長，上半年全台汽車銷售20萬9,782輛，比去年同期微幅成長1.4%，而前8月車市累計已達28萬8565台，較去年同期成長達3.3%。

反觀全球，受疫情影響，世界經濟趨緩使民眾消費力縮減，國際各大車廠大都以減產方式應對；台灣起初受疫情影響，民眾配合政府防疫政策減少外出消費，4、5月份國內車市的確有受到影響，汽車銷售大約有11%的衰退，但隨著疫情控制得宜且政府推動新生活運動，在國人恢復外食、旅遊及購物，外加政府汰舊換新政策幫助下，車市逐漸活絡。

財政部2016年7月修正發布《中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦法》，出廠6年以上汽車、4年以上機車辦理汰舊換新，汽車每輛減徵、退還貨物稅5萬元，機車4,000元。截至去年11月底，已有55.2萬輛車申請，今年是最後一年，不少人趕在今年換車也是讓台灣車市逆勢成長助因之一，而政府緊急宣布這項措施將續辦5年，尤其台灣車齡超過20年老車達百萬輛，可望為汽機車未來銷售注入強心針。

新冠肺炎疫情已讓全球超過3,000萬人染疫，超過百萬人死亡，秋冬季節疫情二般來襲，歐洲包括德、法、英等國陸續傳出再次祭出管制及封城來防堵疫情，美國及中南美洲疫情嚴重程度更是居高不下，如今連美國總統川普夫婦都染疫，也許未來1~2年內國人想安心出國旅遊的期待可能泡湯，乾脆買輛或者換輛新車，好好在國內放心旅遊吧！希望台灣這波車市銷售熱潮，也能夠為台灣國旅帶來春天！