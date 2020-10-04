好天氣不再　5日起北台灣轉濕涼氣溫驟降

中央氣象局預報，5日起北部及東北部轉為濕涼天氣 中央氣象局預報，5日起北部及東北部轉為濕涼天氣 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）一整個周末炎熱的好天氣將告一段落，根據中央氣象局晚間發布的天氣預報，明（5）日起受到東北風影響，北部及東北部將轉為濕涼天氣，氣溫也較周末驟降八至10度。

氣象局晚間發布天氣預報表示，明日東北風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部地區多雲短暫雨的天氣，氣溫最低將來到22度，最高溫27度，而東北部陰雨天，氣溫2３至26度。

此外，台灣東北部及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率；北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，南部地區及中部山區午後有局部短暫雷陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

中、南及東部氣溫方面，中部晴時多雲，最低溫24度，最高溫還有34度，南部地區則為多雲午後短暫雷陣雨，氣溫介於25至33度，東部地區則為多雲時陰短暫雨天氣，氣溫25至30度。

氣象局表示，週二（6）至週四（8）持續受到東北風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，其他地區則為多雲到晴。

週五（9）日至週日（11）北部及東半部地區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，其他地區多雲。