國慶將至　歐盟政要讚台灣防疫模式、挺台國際參與

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）我國國慶將近，台灣駐歐盟兼駐比利時代表處透過臉書，分享數十位歐盟、比利時、盧森堡政要，以及歐洲國家學者與海外僑胞等對台灣的祝福，他們除了肯定台灣對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的防疫措施相當成功，並且不吝於分享抗疫經驗及醫療物資外，也讚揚台灣的民主社會，表達支持台灣參與國際組織。

台灣駐歐盟兼駐比利時代表處在昨（3）日分享歐洲政要及學者為台灣國慶日所錄製的短片，影片中他們大力稱讚台灣武漢肺炎防疫成效及援外舉措；歐洲議會友台小組副主席熙葵（Dominique Riquet）便指出，「台灣在克服（武漢肺炎）大流行困難方面表現出色」。

除了肯定台灣成功的防疫模式，他們也感謝台灣伸出援手，分享經驗並捐贈醫療物資；同為歐洲議會友台小組副主席的柯契夫（Andrey Kovatchev）就表示，「透過捐贈數百萬件防護面罩及其他醫療設備給80個國家，當中包含歐盟，（台灣）已經再度證明自己是一個可信賴的夥伴。」

此外，他們也表達對台灣國際參與的支持。歐洲議會議員黎嘉（David Lega）直言，「台灣應該要獲得世界衛生組織（WHO）的席次」；歐洲議會議員索卓娃（Michaela Sojdrova）則表示，「我期盼台灣得到全面的外交國際承認。」