月亮代表我的「新」 台灣新住民分享異國婚姻點滴

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）適逢「月圓人團圓」的中秋佳節，移民署臺中市第二服務站特別與財團法人弘毓社會福利基金會舉辦「月亮代表我的『新』」多元文化宣導活動，邀請到越南籍新住民馮玉芳、陳氏玉、印尼籍新住民陳燕美、留學生蔡靜及新二代黃曉妘等，以「瀟灑的『新』女人」與「異國婚姻教會我的人生智慧」為題分享在臺心路歷程與異國婚姻趣事並介紹中秋節母國應景習俗、特色小吃，另外還有「Chic Chic市集」讓大家沐浴在異國風情中。

弘光科技大學幼兒保育系同學及新住民家庭共同手作南國風味美食，以美食會友為中秋佳節增添了幾分南洋的歡愉氣氛。

來自越南的馮玉芳，當年尋求一份生活希望而來臺，從識字班開始不斷地努力學習，為了給孩子一個學習的榜樣，不斷激勵自己完成碩士學位，並成為了社工幫助更多人。

印尼藉的新住民陳燕美表示，中秋節「FESTIVAL KUE BULAN」的印尼文意思是「月餅節」，在印尼的華人多半吃廣式月餅或潮州月餅，但內餡多樣--有巧克力、鳳梨、花生、豆沙還有榴槤口味！更與現場新住民分享她的異國婚姻哲學，異國夫妻間的相處之道與歷經困境後所產生的智慧，鼓勵所有人要珍惜當下。

二位瀟灑「新」女人展現堅強樂觀的生活態度，讓在場參加活動的弘光科技大學幼兒保育系及一中商圈青年學子們感動不已。

服務站站主任王驥表示，認真的女人最美麗，在臺落地生根的新住民朋友努力認真的生活姿態與幽默的樂活情趣，真的很了不起。移民署將持續舉辦各項多元文化活動，期望藉由經驗的分享及各式文化的交流，促進國人與新住民彼此的認識與認同，而青年學子們的熱情參與，足見多元文化早已融合深入臺灣的生活中。