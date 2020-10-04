提燈望月溫馨關懷 台灣移民署宜蘭收容所與收容人慶中秋

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）「中秋月圓人團圓」是許多臺灣人對於中秋佳節的想望，但對暫被收容於收容所無法及時返鄉與家人團聚的受收容人卻是奢望，為緩解受收容人的思鄉之情，移民署宜蘭收容所，特邀請宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會及家樂福宜蘭店共同於9月30日假該所大禮堂舉辦「提燈望月慶中秋」活動，以藉由溫馨的文化交流活動達到舒緩思鄉情懷、尊重文化差異的目的。

當（30）日參與活動的受收容人以越南籍居多，而中秋節在越南又被稱為「望月節」，因此所方安排來自越南的「新住民移民官」嚴沛瀅先以越南母語帶領與會者合唱傳統歌謠來為活動開場，接著再教導大家製作越南民眾於秋節會提拿的星星燈籠。

隨後與會的陳凌鳳執行長與林美玲店長逐一將愛心月餅與柚子分送給與會者並表示:「期望藉柚香與餅香，讓不同國籍的受收容人在異鄉等待回國的期間，也能感受到中秋佳節溫馨關懷之情。」

所方更精心準備了越南料理供大家享用，參與活動的受收容人阮氏梅表示:「離家這麼久，可以在這裡提燈籠過節並吃到家鄉菜覺得非常幸福」。整場活動在溫馨的歌聲與笑聲中劃下圓滿的句點，也稍稍撫慰了與會者無法立即與家人團聚的缺憾。

宜蘭收容所所長簡聰洲表示:「臺灣自古就是移民之島，多元文化衝擊交流熱烈，收容所將陸續推動更多人文關懷活動，逐步提升受收容人心靈感受，以達到人權至上、安全優先的收容管理目標。」