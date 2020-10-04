DIY越南星星花燈慶中秋 台灣新住民感受異國過節氣氛

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署金門縣服務站與政風室在金門縣金湖鎮公所辦理家庭教育暨多元文化活動，邀請在金城國中擔任新住民母語教學的鄭氏僑螢老師帶領大家一起DIY越南花燈，讓學員體驗越南的中秋節。

鄭老師分享在臺灣與越南的中秋節都會提燈籠吃月餅，但在越南還會吃糯米軟糕及給小朋友豬仔形狀的月餅，很多商店會請人來「舞麟」，類似臺灣的舞龍舞獅。

老師表示中秋節的燈籠裡，以象徵越南國旗的星星形狀花燈最受歡迎，現場她示範越南花燈的製作方式，先以細竹條為骨架，測量竹條的間距後固定，黏上五顏六色的玻璃紙，最後在花燈內放進蠟燭，就是美麗的五角星星花燈。

來自越南的阮小姐說，越南人將中秋節定位為兒童節，在中秋節當晚，許多兒童會提著自己動手或購買的燈籠去逛街。這次的活動讓她想起小時候全家聚在一起作花燈，然後將成品提出去在街上與其它花燈爭奇鬥艷，現在她與先生帶著小孩在臺灣DIY花燈，彷彿又回到童年時光。

移民署政風室也特別在課程中撥放「蔥花麵包的滋味」短片，內容敘述1位的父親在兒子小時候就開始透過言教、身教，教導兒子誠實的重要，當兒子長大後，儘管面對許多生活上的困難與誘惑，都能銘記父親的教誨，做出廉潔的正確抉擇。

希望透過短片宣導提醒新住民申辦文件記得「不必送」也「不用送」禮的原則，以免觸法。最後金門就業中心與監理站分別向新住民宣導就業注意事項以及交通法規，讓學員瞭解自身權益及建立正確交通觀念。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，藉由越南花燈活動讓新住民與國人認識多元文化的美好，達到文化共榮的目的。