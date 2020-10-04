男子獨攀台灣中央尖山　失聯多日後「死亡稜線」崩壁尋獲遺體

新北市王姓男子獨攀中央尖山失聯，經由空拍機搜尋，最後在死亡稜線南側崩壁下方發現遺體（照片來源：台中市消防局／中央社提供） 新北市王姓男子獨攀中央尖山失聯，經由空拍機搜尋，最後在死亡稜線南側崩壁下方發現遺體（照片來源：台中市消防局／中央社提供）

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）新北市王姓男子9月中旬獨自縱走中央山脈北一段及北二段，卻在途中失聯，花蓮縣和台中市消防局連日動員上山搜尋未果，最後在山友於昨（3）日以空拍機搜尋後，在中央尖山往西峰一帶俗稱「死亡稜線」的崩壁處發現王男遺體，目前救難隊已抵達王男陳屍地點，並申請直升機吊掛遺體下山。

台中市消防局第二大隊表示，消防人員多日搜尋失蹤王男，前天請彰化特搜義勇消防隊員使用望遠鏡協助尋找後，昨日再請中華民國山難救助協會邱姓男子使用空拍機確認，並由桃園徐姓義消透過高倍率望遠鏡放大可疑光點，最後申請黑鷹直升機空中確認地面發現王男遺體。

根據消防局， 由於王男陳屍地點地勢陡崝，直升機無法將救難人員吊掛至崩壁處作業，消防局先將一批救難人員放到救援基地，今日再載運另一批救難人員上山；二批隊員會合後，攜帶裝備通過「死亡斷崖」，最後抵達王男陳屍地點，消防局並申請直升機吊掛，將遺體運送下山。

報導指出，王男登山經驗豐富，9月16日自思源埡口登北一段，沿途攀登南湖北山、南湖大山、陶塞峰、馬比杉山、中央尖山，原計畫經「死亡稜線」至中央尖山西峰後，轉北二段完成甘藷峰、無明山、鈴鳴山，以及閂山。

王男原訂22日從730林道出清泉橋，卻在19日在中央尖山以通訊軟體傳送照片給家屬後便失聯；家屬於24日在臉書社團發文尋人並報案，當時便有一名陳姓山友回應，曾在中央尖山看到一名有著橘色背包套的獨攀山友，或成王男最後被目擊的紀錄。