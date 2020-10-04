台灣移民署送「越」餅 新住民異國喜嚐家鄉味

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為使新住民適應來臺生活，歡喜過中秋，移民署臺北市服務站於新住民家庭教育暨多元文化宣導課程中，除了介紹新住民在臺灣過中秋習俗之外，為了應景，現場更找來越南月餅分送大家，讓嫁來臺灣的越南籍姊妹們開心不已，喜嚐濃濃的家鄉味，興奮地將幸福牢牢握在手中，並與另一伴分享。

移民署臺北市服務站在課程中介紹新住民在臺灣如何過中秋習俗，現場移民輔導人員更透過「中秋大小事--快問快答」活動，準備臺灣與越南的傳統月餅給現場參與的異國新婚夫妻品嚐，使其了解臺灣與各國中秋節的習俗與差異。

來自越南的新住民胡金玉嫦，在臺灣生活已經25年，此次她應邀介紹越南中秋習俗，並分享越南月餅讓大家品嚐。

胡金玉嫦指出，越南月餅像廣式月餅，有包肉及蛋黃還有核桃等內容，有的還有越南香草味道，甜甜鹹鹹十分特別。

胡金玉嫦說，椰子口味的月餅在越南也相當受歡迎，傳統月餅為圓形，寓意圓圓滿滿，臺式月餅則多變化，有蛋黃酥、綠豆椪、金月娘、伍仁、蓮蓉、豆沙、棗泥、芋泥等多種口味。

胡金玉嫦剛來臺灣時，對於大家都講臺語及另有特殊風俗，讓她好不習慣。尤其臺灣人愛拜拜，成為臺灣媳婦的她，常常被要求必須上菜市場，準備做6樣菜來祭拜祖先，讓她很疑惑，家人告訴她祭祖是保佑家人身體健康，她才釋懷。

因為聽不懂臺語，胡金玉嫦很想家，幸好有學校老師還有公司同事的關心，加上小孩很上進，都沒有補習，就考上了臺大政治系，讓她很開心，也就能常保樂觀知足之心，這次前來與新來乍到的越南姊妹及其他國家新住民朋友分享在臺心得，同時也抱持感恩的心分享越南月餅給大家，希望大家也能克服在臺生活的各種挑戰。

胡金玉嫦說，很開心現在看到很多臺灣人喜歡去越南旅遊、吃越南美食、學習越南文，希望交流能越來越頻繁!