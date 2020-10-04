外籍生線上申請真便利大排長龍成絕響 台灣移民署貼心服務再升級

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）往年每當開學季到來，移民署各縣市服務站總會出現外籍學生為申辦居留證大排長龍的景象，不過這樣的景象將會過去，移民署近期積極推廣「學生線上申辦系統」，外籍學生無論是初次辦理居留證、延期或個人資料異動時，只要透過24小時線上申辦系統，動動手指免出門即可輕鬆辦理。

近日移民署高雄市第二服務站利用行動服務列車前往高雄市義守大學參與新生說明會暨法令宣導活動，藉此機會向來自各國的學生介紹「學生線上申辦系統」操作方式，詳細解說如何申請帳號、填寫資料及上傳附件等流程，辦理過程約5個工作天即可完成審核，且能使用多元支付方式完成繳費。

除了解說線上系統外，該站亦將申請步驟製成懶人包供學生下載使用，現場也針對外籍學生相關居留法令進行宣導，並貼心準備「學生在臺生活小叮嚀」，如遇到可疑或來路不明電話可撥打165反詐騙諮詢專線，在上學途中若發現有交通事故需要協助，可撥打110及119等實用訊息，來參加的外籍學生不僅獲得許多寶貴資訊，也深切感受到臺灣政府貼心的服務。

高雄市第二服務站主任陳盈智表示，目前國際間新冠病毒疫情仍然嚴峻，外籍學生入境後須配合14天居家檢疫，在檢疫期間，「學生線上申辦系統」正好成為辦理居留證的最佳幫手，倡導「多用網路、少走馬路」，讓學生免於奔波及避免群聚感染的風險。