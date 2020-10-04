中秋連假將結束北返車潮湧 台灣高公局：用路人宜提早出門

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）中秋4天連續假日即將結束，高公局上午8點表示，目前全國道路況大致正常。預判今（04）日上午壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、國5北向宜蘭至坪林等路段，因今日下午預期將出現北返車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發

高公局表示，昨（03）日全日交通量為113百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均 1.2倍。

昨日下午北向路況，主要為國1頭份至竹北及國5頭城至南港系統路段於晚間10點後紓解，其餘僅零星壅塞路段。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午8點，國道各路段順暢，尚未出現北返車潮。

預判今日上午壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、國5北向宜蘭至坪林等路段，因今日下午預期將出現北返車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。

針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近民眾儘量利用省縣道，不要上國道。