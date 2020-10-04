港媒：傳國泰將宣布大裁員 涉及逾千機師空服員

香港國泰航空先前因不參加第二輪保就業計劃，被視為正在準備裁員。近日網上盛傳國泰將於明天（5日）宣布裁員計畫，涉及700名機師、400名國泰城員工、1500名空服員。

綜合香港媒體報導，國泰及港龍航空在第一期「保就業」計劃中承諾聘請約2萬名員工，但在9月底時國泰航空確認將不繼續參與第二輪保就業計劃，國泰要大規模裁員的消息因此甚囂塵上。

報導說，國泰曾向員工發出內部通告，從10月1日起，暫停需要執飛及休假的員工之間的調班，直至另行通知。

此外，網上近日流傳國泰將於週一（5日）起裁員的WhatsApp訊息截圖，涉及700名機師，以及400名國泰城員工，一半是人事部及訓練部門員工；另外，空服員也傳將裁員1500人。

訊息中說，國泰計劃預留國泰城全部會議室，讓空服員歸還制服，即日會封鎖員工的職員證和電郵。

有國泰員工表示，這些截圖週六（3日）起在同事之間流傳，內容用上公司的行內術語，但至今沒有管理層證實真偽。

對此，國泰回應表示，不就外界各種揣測及傳聞作評論，目前正全面檢視集團的業務營運，會於第4季就未來的營運規模及模式向董事局提出建議。

國泰可能裁員的消息在上週延燒，國泰行政總裁鄧健榮9月28日接受香港01訪問時，就拒絕回應裁員傳聞。他表示，公司將會綜合所有因素再作決定，現階段還在研究國泰未來的營運規模和模式，不會剔除任何選項。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情令國泰航空上半年虧損港幣99億元（約新台幣369億元）。國泰航空6月宣布390億元集資方案，透過股東參與供股，籌集117億元。

另外，香港政府也透過認購優先股及提供過渡貸款，為國泰提供273億元資金，相關資金來自土地基金。這是香港主權移交後，港府首次向私人企業注資。