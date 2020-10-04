【武漢肺炎／美國總統染疫】醫師稱川普病況改善　美聯社爆赴院前曾使用氧氣輔助

總統川普的醫師團隊主治醫師Sean Conley（前）等人。 總統川普的醫師團隊主治醫師Sean Conley（前）等人。

2020.10.4 下午12:25更新：福斯新聞美東時間周六晚間專訪白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），他證實川普在確診後2日上午曾出現發燒的症狀，血氧迅速下降，一度讓團隊擔憂，但之後川普進步神速，也不再發燒，血氧狀況良好。

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國總統川普10月1日深夜推文表示自己確診染疫，3日川普幕僚長表示，川普2日的狀況令人擔憂，未來48小時（周末）病程發展狀況相關關鍵，而美聯社指川普周五前往軍醫院前有使用額外氧氣輔助，這番發展與稍早醫師團隊的樂觀發言似有矛盾。

美聯社引用白宮匿名知情人士消息，指川普周五送醫前有使用到額外的氧氣輔助，這部份醫師團隊並未揭露。兩方說法出入讓外界霧裏看花，也損及團隊可信度。

3日總統醫師團隊主治醫師康利（Sean Conley）及其它醫師在記者會上的發言反而引發外界更多疑問，川普的健康情況悠關國安，但面對川普是否曾使用額外氧氣輔助、川普退燒前最高曾發燒到什麼程度等記者的問題，醫師團隊皆未能給予正面明確的答案。

康利說川普周四確診到記者會進行前，醫師團隊未見到總統使用額外氧氣輔助，而川普只有輕微咳嗽、鼻塞和發燒，但現在都已有改善，川普精神不錯，他的身體內部器官運作正常，血氧濃度也正常（96%），沒有呼吸或走步困難的狀況。

不過，康利坦承川普有服用阿斯匹靈，該藥有助降低體溫並減緩症狀。康利2日說川普在醫院有接受瑞德西韋（Remdesivir）的治療武漢（新冠）肺炎的抗病毒藥物，另外還接受兩款實驗型藥物，幫助他身體免疫系統對抗病毒。

白宮預估川普還要再住院治療觀察數日，之後會持續在他的辦公室辦公。

美聯社報導指川普高齡且有過重的問題，是病毒引發嚴重併發症的高危群。

路透社報導，現年74歲的川普檢測呈陽性後出現輕微症狀，而他的白宮和總統競選團隊也忙於因應情勢變化所造成的混亂。

自新冠肺炎疫情爆發以來，已造成美國逾700萬人染疫、逾20萬人死亡，為了防疫而禁止的商業活動重創美國經濟甚鉅，而川普政府在疫情爆發之初未能警覺提早因應，讓美國武漢肺炎（新冠）確診數於四月衝上全球第一，讓川普執政能力備受批評，也反應在支持度民調中。11月3日總統大選近在眼前，但包含日前《紐時》報導川普的零／低納稅額在內的接連負面新聞已令川普的民調持續落後民主黨對手拜登。

川普在醫院最新拍攝的影片中，為自己在疫情中仍堅持舉辦大型競選造勢活動辯護，說自己身為領導人不可能把自己反鎖在屋內不面對問題。



白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）於美東時間2日上午宣稱川普症狀輕微，而同日白宮新聞秘書兼通訊主任Kayleigh McEnany 在醫院外向記者表示，川普症狀輕微且確診以來也持續忙於公事，住進軍醫院只是保守起見的做法。

美聯社報導，川普9月26日宣布提名女法官艾美巴瑞特（Amy Coney Barrett）為聯邦最高法院大法官的場合上，出席的人士中之後有＿人確診，包括前紐澤西州長凱瑞斯•凱瑞斯蒂（Chris Christie）、白宮顧問康威（Kellyanne Conway）、聖母大學（University of Notre Dame）校長詹金斯（John Jenkins）、共和黨猶他州聯邦參議員麥克李（Mike Lee）、共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）。另外二名接近川普但未出席該場合且確診的有競選團隊經理比爾•斯蒂芬（Bill Stepien）、共和黨全國委員會主席羅娜•麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)。