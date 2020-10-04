黨員哭了！美國移民局正式禁止共產黨員移民 、中國網民：謝謝川普！

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國公民及移民服務局（USCIS）10月2日發佈正式通知，除非特別允許，禁止中國共產黨員、極權政黨成員及其隨附組織成員移民美國或取得綠卡，其中也包括曾經加入共產黨的人士。

《紐時》7月15日曾報導，美國總統川普考慮全面禁止中國共產黨員及其眷屬入境美國，已經在美國的黨員們則將被驅逐出境，報導稱美國此舉將真正觸怒中共高層。

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10月2日，由美國移民局發佈的《政策指南》顯示，曾經或加入共產黨、或其他極權主義政黨及其隨附組織，皆與美國的歸化誓言相悖，包括「承諾支持、捍衛美國憲法和法律」條文。

（圖片截取自美國公民及移民服務局（USCIS）網站）

上月17日，1名中國共產黨員持旅遊簽證前往美國探視家人，卻在底特律機場遭到拒絕入境並原機遣返。

該黨員表示，自己在美國駐廣州總領事館申請移民面試時，曾向移民官坦承，自己是黨員。移民官表示，他的案子需要回去等待。

爾後該黨員持旅遊簽證打算從底特律機場入境時，海關說「他不符合入境條件」，取消他的10年旅遊簽證後將他遣返。

《政策指南》條文指示，已經在美的共產黨員，在境內申請綠卡或歸化時將可能遭到拒絕。

根據中國政府公佈的數據，目前共產黨員約有9191萬人，加上眷屬，預計影響人數將會接近2.7億人。

禁止共產黨員移民美國有其類似先例，2017年時美國就曾援引自美國《移民與國際法》（Immigration and Nationality Act of 1952）的法規，禁止部分以穆斯林為主的國家公民前往美國旅行。

有「戰狼部」之稱的中國外交部發言人華春瑩9月16日曾痛批，她認為美方非常可悲。作為世界上最強大的國家，美國除了各種威脅制裁還想給世界留下什麼樣的印象？希望美方不要再做違反國際關係基本準則、無助於維護自身大國形象、信譽和地位的事。

與共產黨員愁雲慘霧的氣氛不同，中國社交網站「微博」上一片歡欣鼓舞。

大批網友表示，「一防資產外流，二促國內反腐，三提民眾中的形象，何樂不為？搞不懂胡編、華姨氣急敗壞什麼。」「這簡直是幫助我們反腐啊，“反美是工作，赴美是生活”將成為歷史。」「太好了，中國底層人民非常感謝特朗普（川普）」

但有網友問「如果是黨員，接受移民局問詢時說不是，美移民局怎麼查？​​​​」

網友回答：「簡單啊，由美國大使館微博公示名單，歡迎國內人民舉報，舉報成功，沒收該黨員帶去美國全部財產，立刻驅逐出境，財產分給舉報者一半….」