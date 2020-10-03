美國總統川普宣布確診武漢肺炎　紐約時報：左派人士懷疑真假

美國總統川普今天宣布自己確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，推特和臉書等社群平台出現許多有著共同疑問的發文，尤其是左派人士提問說：我們憑什麼相信他？

「紐約時報」（The New York Times）報導，沒有證據證明川普在說謊，但一夕之間有數以百計的推文懷疑總統是否真的感染2019冠狀病毒疾病。

白宮發出數則聲明證實川普的病症，川普的醫生也證實檢測結果呈陽性反應；白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）同樣表示，川普出現輕微症狀。

根據分析社群媒體資料的Dataminr公司，質疑川普染疫聲明的推文在今早達到高峰，每分鐘就有5條。提出質疑的人包括「紐約客週刊」（The New Yorker）撰稿人柯布（Jelani Cobb）和「時代雜誌」（Time）特約編輯吉瑞達拉達斯（Anand Giridharadas）

有些人認為因為川普的民調落後，所以他用染疫作為推延選舉的藉口，並取消剩下的兩場總統辯論。

也有人指出，川普以前說過太多關於疫情的不實資訊和誤導言論，難以再相信他。

康乃爾大學（Cornell University）研究員本週發布的研究顯示，川普是散布疫情不實資訊和誤導言論的最大推手。研究員表示，關於疫情的所有不實訊息討論中，高達38%跟川普有關。

川普從今年2月開始，至少在34個不同的場合說疫情將會消失。

研究不實資訊的顧問公司Card Strategies執行長萊恩（Melissa Ryan）說：「我們身處在陰謀論猖獗的環境中，部分原因是總統鼓吹陰謀論。而且我們有一個經常散布不實資訊給媒體和大眾的白宮溝通部門。」

萊恩指出，這種情況「為民眾假定白宮說的不是真話創造了完美風暴」。

中國學者對川普宣布確診的解讀多半指向「策略說」，包括藉此博取同情、逃避往後的總統大選辯論等。這些學者並認為，川普已取得選前最後1個月的選戰主導權。

綜合中國新聞週刊等媒體報導，中國人民大學國際關係學院副教授刁大明認為，川普確診後，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）團隊在人們同情弱者的心理下，反而難以持續攻擊川普政府防疫不力，整個攻擊都會降溫。

刁大明認為，川普如今反而有更多主動權，可藉染疫為由缺席後續2場辨論會，或是出席其中1場即可。總之，川普事實上已掌控了選戰議程，對他是有利的。

刁大明指出，在疫情及種族衝突下，「同情心」成為這次美國總統大選的關鍵字。如今，川普藉由自己染疫，抓住了選民的「同情心」，未來很有可能會打出「悲情牌」或「堅強牌」吸票。

北京清華大學中美關係研究中心主任陳琪則認為，未來川普團隊完全有可能聲稱，川普都生病了還要繼續投票，是「不公平的選舉」。而川普的粉絲也有了鬧事的藉口。這會帶來什麼後果，恐怕誰都不敢說。

陳琪還說，美國總統大選流程或多或少都會因川普染疫而發生改變，且出現挑戰，本身就是「十月驚奇」。實際上造成了一種「非戰爭狀態下的特殊狀態」，已經無法按照常規的思路理解這次大選。