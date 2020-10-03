陸續更新！台灣2020金曲獎得獎名單出爐　頒獎典禮台北流行音樂中心登場

今年入圍金曲國語歌后合影(圖/官網) 今年入圍金曲國語歌后合影(圖/官網)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 2020金曲獎歌王歌后競爭激烈，頒獎典禮首度於北流舉行，表演陣容及紅毯星光大道皆為大看點，快幫你喜歡的歌手集氣吧！

第31屆金曲獎頒獎典禮今晚於台北流行音樂中心盛大登場，今年國語歌王、歌后競爭十分激烈，歌王由周華健、J.Sheon、張震嶽、黃明志、吳青峰、裘德角逐，歌后則是楊乃文、梁靜茹，魏如萱、鄧紫棋、許哲珮、王若琳爭奪。

最佳樂團獎入圍的則有TRASH、告五人、海豚刑警、茄子蛋、滅火器、神棍樂團；爭奪最佳新人獎的有9m88、JADE、高爾宣、告五人、莫宰羊、楊士弘、持修，競爭十分激烈，讓歌迷相當緊張。

看點十足的表演嘉賓卡司陣容包含，金曲歌王林俊傑、梁靜茹、田馥甄等，Ella（陳嘉樺）、蔡依林、動力火車、徐佳瑩等重量級頒獎人群，同樣是典禮看點。

本屆金曲獎由台視轉播，並在LINE TODAY網站直播，包含星光大道及頒獎典禮、紅毯區、星光大道主持人訪問區、媒體訪問區、得獎感言區等多視角畫面，讓無法到現場的觀眾也能參與金曲盛典。

金曲獎直播管道

電視直播：台視、台視綜合台、非凡新聞台、非凡商業台

官方網路頻道：金曲官方網站、2020 GMA金曲獎YouTube（台灣以外）

直播平台：LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV App

手機直播：LINE App、GMA 2020 App

MOD直播：台視

廣播調頻：飛碟聯播網

得獎名單

最佳樂團獎

滅火器（楊大正Sam、鄭宇辰ORio、陳敬元JC、柯志勛KG）／無名英雄

最佳演唱組合獎

Chick en Chicks（蔡奇龍、Kartina Flavia Hai）／作弊人生

最佳原住民語專輯獎

kinakaian 母親的舌頭／十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者：阿爆【阿仍仍】）

最佳原住民語歌手獎

盧靜子／盧靜子 尋樂

特別貢獻獎

黃瑞豐