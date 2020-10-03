【布農族鋼鐵人】台灣高山嚮導獨自揹100公斤發電機上嘉明湖　山友驚呼太恐怖、 簡直「神人級」

全程3.2公里，一路都是陡坡，「鋼鐵人」比勇卻能夠憑一己之力，將100公斤重的發電機順利送到嘉明湖山區。（台東縣議員王文怡提供/中央社)&... 全程3.2公里，一路都是陡坡，「鋼鐵人」比勇卻能夠憑一己之力，將100公斤重的發電機順利送到嘉明湖山區。（台東縣議員王文怡提供/中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）現在手機使用相當普遍，當您發現在山區的通訊意外順暢時，其實是歸功於許多無名英雄的貢獻，以下就是一個神勇的例子。

嘉明湖熊出沒企業社嚮導兼協作的布農族人比勇（胡軒威）擔下重任，於9月23日將100公斤發電機運上山，解決了國家通訊傳播委員會（NCC）和林務局工程人員頭痛的難題。（嘉明湖熊出沒提供）中央社

為了讓嘉明湖山上的通訊更順暢，嘉明湖步道向陽名樹附近將設置通訊基地台，多達100公斤重的發電機，近日由嚮導「比勇」獨自揹上山，和他擦身而過的山友目睹這景象，驚呼太恐怖了，簡直「神人級」!

為保障登山客通訊安全，國家通訊傳播委員會（NCC）和林務局在嘉明湖步道的玉山圓柏附近架設基地台，預計11月底完工。然而最重要的100公斤發電機要如何運上山，工程人員相當頭痛，廣發「英雄帖」，仍然沒人敢接手。最後由外號「鋼鐵人」、「嘉明湖熊出沒企業社」嚮導兼協作比勇擔下重任。

9月23日清晨6時許，布農族比勇（漢語名: 胡軒威）在向陽遊樂區水源地奮勇揹起發電機，一步一步慢慢邁進，50公尺後，山路開始攀升而上，比勇的腰也跟著越來越彎，剛開始要調節呼吸和體力，因此每走幾步要稍微休息，1小時習慣後就減少休息。

中央社引述比勇受訪時說，過了向陽山屋，他已經調整好身體狀況，慢慢攀爬，幾乎不休息，一直到了坡度都在60、70度的好漢坡，他休息的次數才開始變多。

23日挑戰向陽山的台東縣議員王文怡和比勇擦身而過，她說，看到身軀被發電機壓到快貼近地面的比勇，她問比勇「幾公斤」，比勇說「100公斤」，她聽了受到驚嚇，「簡直不可思議」。

王文怡說，她揹的水和點心差不多5公斤，在邊走邊吃、越來越少的情況下，她在好漢坡都快崩潰了，這位揹工真是太強，「神人級」、「100公斤在平地，我推都推不動」。

和他擦身而過的山友紛紛說，「好狂啊！果然台灣最強血統」、「哇賽！這個超猛的啦、天啊、佩服」、「又再跪一次」。

比勇說，其實這個重量還不是他揹過最重的，他曾經揹過128公斤的建材到嘉明湖，但因揹工規定只能揹30公斤，因此平常都只揹30公斤左右，所以「這只是小菜一碟」，如果再少一些，他可以一口氣奔到嘉明湖。

嘉明湖熊出沒企業社表示，發電機無法拆裝，只能一個人獨自揹上山，只有鋼鐵人胡軒威（比勇）有此能力完成這任務。從水源地到向陽名樹玉山圓柏，全程3.2公里，一路都是陡坡，早上6時出發，11時抵達，不愧號稱「鋼鐵人」，憑一己之力完成這項艱鉅任務。

比勇是布農族人，身高170公分，體重78公斤，6年前返鄉當揹工，目前升級當嚮導。他說：「這是為了大家的福利，何樂而不為。」

如果正在看文章的您也想貢獻一己之力，可以考慮參加台灣高山步道最受歡迎的「嘉明湖手作步道工作假期」，往年活動都在夏天舉辦，今年首度於秋天登場，10月1日起開放報名至12日截止，限額18人，歡迎民眾踴躍參加。

林務局台東林管處表示，今年邁入第5年的「嘉明湖手作步道工作假期」，是台東林管處與台灣千里步道協會合作，招募來自各地的志工，用最簡單的工具，以就地取材的方式、不破壞生態，並融合步道環境的特性，來進行嘉明湖步道修復工作。

台東林管處表示，近年來台東林管處發起的「一人一公斤，為嘉明湖步道永續而揹」活動，號召山友背土石上山，至今累積超過1萬2000公斤的土石，都會作為志工回填步道上沖蝕溝的材料。

5天4夜的工作假期，將在嘉明湖步道上針對步道沖蝕溝、積水、崩塌處及坡度過陡等問題進行改善，並在最後一天安排前往海端鄉崁頂部落，透過參與布農族小米文化的體驗，喚起對生活本質的珍惜、知足與共享，也擴展對布農文化的認識與了解。

台東林管處代理處長吳昌祐表示，這次活動招募18名民眾，活動日期訂於11月12日至16日辦理，5天4夜的活動費用每人收新台幣6000元，報名期間自10月1日起至10月12日下午5時止，歡迎年滿18歲對步道工作與環境守護有熱情的夥伴，一起加入嘉明湖步道「手」護行列。

「嘉明湖手作步道工作假期」

洽詢電話 （089）324121分機708。

林務局台東林管處表示，今年邁入第5年的「嘉明湖手作步道工作假期」，是台東林管處與台灣千里步道協會合作，招募來自各地的志工，10月1日起開放報名至12日截止，限額18人。圖為108年工作情況。（台東林管處提供）中央社