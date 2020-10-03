白晝之夜攻略！視覺裝置、表演藝術、跨域限定只有12小時　跨夜南港登場北捷不打烊

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)就在今晚！白晝之夜呈現來自台灣、法國、英國等50組團體，打造的21件視覺裝置及表演藝術活動，將於今晚６點至明日早上６點南港舉行，只有12個小時的怎麼看得完？不用擔心，先來看看您想看的作品在哪吧！

台灣為全球四大城市之一如期舉辦「白晝之夜」的國家，其他包含京都、加拿大及巴黎，從南港車站至昆陽捷運站串聯七大場域，包含「南興公園——眾聲」、 「極限運動訓練中心——躁動」、 「瓶蓋工廠台北製造所——夢遊」、 「北流東廣場——光論」、 「台北流行音樂中心——兵工廠」、 「北流西廣場——再生」、 「台電修護處——永續」。

亮點作品包含位於南港車站旁忠孝東路上的極限運動訓練中心，躁動氛圍高漲，英國充氣塗鴉藝術家藝術家Filthy Luker的〈章魚入侵〉（Tentacles）巨型章魚腳都從CITYLINK所屬停車場外牆竄出；土耳其新媒體藝術團隊Ouchhh，首度於台灣展出作品〈DataMonolith〉。



Ouchhh作品〈DataMonolith〉(圖/主辦單位)

近日開幕的台北流行音樂中心也是主展場之一，以「兵工廠」為題，利用此區舊時兵工廠作為場域特性分析依據，舊時的軍事用地因著時代洪流推進於此，舞蹈家黃懷德作品〈老人流〉，描繪快速變化的全球局勢下，日漸緩慢的老人間所呈現出的衝突景象；廣場上 Skyline Film的〈Silent Disco〉邀眾人戴起耳機沉浸於自己的舞池無聲搖擺。

台電修護處也將在搬遷之前首次開放，配合2020台北白晝之夜，由法國街頭藝術家JR發起的全球性藝術計畫〈裡外反轉藝術行動〉（Inside Out Project）呼應「南港通電」概念，邀請202位台電修護處工作人員，由攝影師林科呈拍攝的大型群像串接於修護處的建築外表，一盞盞發亮的燈泡，點亮修護工廠外牆。

台北表演藝術中心（北藝中心）帶來的表演節目，南興公園是主題場域「眾聲」的所在地，邀請2個團隊帶來3檔節目，希望讓表演藝術更親切的發生在你我之間。FOCA 福爾摩沙馬戲團融合特技、雜耍、街舞、當代舞蹈、戲劇，呈現《拼圖》及《一瞬之光》。



FOCA 福爾摩沙馬戲團《一瞬之光》(圖/北藝中心)



FOCA 福爾摩沙馬戲團《一瞬之光》(圖/北藝中心)

《一瞬之光》以奧地利藝術家歐文・沃姆（Erwin Wurm）「一分鐘雕塑」（one minute sculpture）為靈感，通過日常生活的物件與身體之間的互動，回歸最純粹的馬戲原點，試圖以「日常馬戲」的觀念，讓特技身體除了服務於雜耍之外，呈現人們的當代生活樣貌和生存處境，於20:30、23:00各演出一場。

台灣前衛聲響音樂藝術家Betty Apple帶來《ＱvＱ異波來電舞池》，以銀河系的酷異精靈為概念，化身為DJ，搖擺著五顏六色的螢光體，呈現未來感的電子音樂，從21:00起演出1小時，要讓民眾感受月圓之夜的音樂魔力。

此外，捷運於活動期間加開板南線輸運班次至10/4凌晨3點，由南港站及昆陽站單向載客至台北車站，僅南港站及昆陽站開放旅客進站搭車，沿途各站僅可下車出站不可進站搭車。

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地圖(圖/官網)



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