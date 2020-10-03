台灣設計展限定！台鐵推「新美學」便當限量供應　新竹車站改造未來感概念店

台鐵「新美學」便當只有在台灣設計展期間吃的到呦！(圖/台鐵) 台鐵「新美學」便當只有在台灣設計展期間吃的到呦！(圖/台鐵)

(台灣英文新聞/旅遊組 綜合報導) 台鐵於台灣設計展期間推出三款美味又可口的「台鐵便當」，讓設計人補充體力，逛好逛滿長達2公里的設計展，限定款便當只在新竹車站買的到喔！

台灣設計展已於新竹起跑，串聯三大場域邀請在地設計團隊打造科幻感十足的展覽，然而，長達兩公里的行程可是非常消耗體力跟腦力的，台鐵為此推出三款超美的特色便當，不僅好吃也好看。

「台鐵便當TR Bento」以新竹車站「台鐵便當」店為設計概念店，傳達「移動」、「軌跡」與「風味」品牌意象，概念店外觀參考光華號列車的造型與經典印象，使用鋁材質波浪外觀，勾勒出經典雋永的未來感品牌形象設計。



右起：新竹市長林志堅、台鐵局長張政源、台灣設計研究院院長張基義於台鐵新竹車站概念店前合影(圖/台鐵提供)

台鐵局說明，配合新竹台鐵便當概念店啟用與2020年台灣設計展於新竹市正式開展，即日起至10月11日每日中午限量供應由本局附業營運中心指導、台灣設計研究院統籌策劃、華膳空廚執行製作，由飲食生活家盧怡安所設計的「鹹香」、「醬香」、「花香」3款新竹風味便當，每份售價180元。

台鐵局介紹，燉得彈軟化口的五花，深深浸在充滿梅香的梅乾菜醬汁裡，這「醬香」是新竹媽媽們手中溫暖的味道；愈嚼愈香的乾魷魚，和清香的芹菜絲大火炒在一起，這「鹹香」是下三碗飯的新竹傳統好滋味；「花香」還有新竹名物：內灣飄香的野薑花粽、寶山回甘的橄欖、新竹市百家爭鳴的爽脆摃丸、新埔日晒的甜香柿餅，以及家家戶戶阿婆懷舊味的蘿蔔乾。

此外，新竹車站指示指標也於10月1日同步更新，提供國內外旅客更友善的乘車環境。2020年台灣設計展期間現場也將同時販售「鳴日號」PRINCO速配錶等限量商品，讓來新竹參加設計展的民眾也可以看見台鐵局的設計力。



(圖/台鐵)