【武漢肺炎】川普伉儷染疫、另10人中鏢　美國最高法院大法官提名記者會•疑為「超級傳播者」大會

女法官提名記者會上, 除了川普伉儷之外還有多人確診 (黃圈處, TN後製/原圖: 路透) 女法官提名記者會上, 除了川普伉儷之外還有多人確診 (黃圈處, TN後製/原圖: 路透)

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美國總統川普和女性貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）本週先後宣布確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎,新冠肺炎）迄今，至少有10位曾與他們密切接觸的人士採檢也驗出陽性反應。

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比川普早一天確診的女性貼身幕僚希克斯（Hope Hicks, 右）, 9月30日曾和圖中的高階官員一起搭乘空軍一號,其中包括川普的女婿 Jared Kushner(左3, 美聯社)

「今日美國報」（USA Today）報導，川普9月26日宣布提名女法官艾美巴瑞特（Amy Coney Barrett）為聯邦最高法院大法官的場合上，上述確診的10人中有6人出席，其中包括第一夫人梅蘭妮亞（Melania）、前白宮顧問康威（Kellyanne Conway）、共和黨猶他州聯邦參議員麥克李（Mike Lee）、共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）、聖母大學（University of Notre Dame）校長詹金斯（John Jenkins），以及1名專跑白宮線的記者。

被提名的法官艾美巴瑞特今年夏天曾確診染疫，不過後來已經康復。

2名官員向「華盛頓郵報」（The Washington Post）表示，艾美巴瑞特夏天採檢結果為陽性。這兩名官員要求匿名，因為他們並未獲准披露艾美巴瑞特的醫療史。

1日凌晨，川普和梅蘭妮亞確診消息傳出後，艾美巴瑞特也立刻接受採檢，結果為陰性。

美國「政治人」雜誌（Politico）報導，巴瑞特9月26日在白宮玫瑰花園（Rose Garden）舉行的聯邦最高法院大法官提名儀式上，曾與川普有近距離接觸。從外電新聞照片上看來(下圖) ，這是無庸置疑的事實。

9月26日的記者會上, 川普(左) 貼心地幫女法官艾美巴瑞特(右) 調整麥克風 (圖/美聯社)

圖/美聯社

報導指這場活動大約有超過180人參加，但現場僅約50人配戴口罩，與會人士也鮮少維持社交距離(上圖) 。

此外，同樣確診，但並非在玫瑰花園記者會上染疫的，有共和黨全國代表大會主席羅娜麥丹尼爾（Ronna McDaniel）及川普競選總幹事史特潘(Bill Stepien) 。羅娜麥丹尼爾9月29日曾出席川普與對手拜登（Joe Biden）的總統辯論大會，史特潘曾和川普一起待在白宮，並和他一起搭乘空軍一號前往辯論會場地。

此外白宮還有另外兩位記者確診。

接觸史追蹤專家、加州大學舊金山分校（University of California, San Francisco, UCSF）監控技術總監魏爾蒂（Susie Welty）說：「這種情況, 可能是由多個超級傳播者活動, 混雜之後造成。」

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