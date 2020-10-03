【2020健保國是論壇】衛福部長陳時中：台灣健保別再吃老本 「沒有投資 就沒有健康」

衛福部長陳時中（台上右方講者）3日上午應邀出席2020健保國是論壇，會中因應武漢肺炎疫情討論各國醫療、防疫制度，也針對健保費率等問題進行... 衛福部長陳時中（台上右方講者）3日上午應邀出席2020健保國是論壇，會中因應武漢肺炎疫情討論各國醫療、防疫制度，也針對健保費率等問題進行討論。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）健保財務虧損擴大，費率調漲迫在眉睫。衛福部長陳時中今天(3日) 表示，健保財務不是漲保費就能解決的問題，應將其視為一項健康投資，而非繼續吃老本，強調「沒有投資就沒有健康」。

健保財務連年虧損，根據衛福部統計，明年(2021年) 底健保虧損恐突破新台幣771億元，安全準備金也將低於1個月，達到調漲保費標準，今年11月將討論調漲明年費率。

「福和會」(Formosa Republican Association) 今上午召開2020健保國是論壇。中央社報導，衛福部長陳時中、前中研院院長李遠哲以及民進黨立委、醫師公會全國聯合會理事長邱泰源等專家都受邀，除了將因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情討論各國醫療、防疫制度，也針對健保費率等問題進行討論。

醫師公會全國聯合會理事長邱泰源致詞時表示，福和會就是福氣、幸福，這是大家都需要的，福和會是關心國家重要議題的團體，把各種議題「化危機為轉機」。

福和會理事長林逸民表示，台灣的醫療品質一流，背後是醫師被剝削換來的結果，政府甚至考慮要將醫師納入勞基法，變得像一般勞工一樣被控制，認為健保費率、部分負擔以及轉診制度仍有檢討空間。

台灣大學醫學院兒童醫院院長、台大醫院兒童感染科主任黃立民會前受訪時表示，健保費率、部分負擔一口氣調太多民眾恐吃不消，但若是不調，健保系統同樣無法負荷。

民眾繳了健保費，就能看病、檢查「吃到飽」，造成大量醫療浪費，屢遭外界詬病。黃立民說，對民眾來說，看病是件很簡單的事，檢驗檢查也盡量做，反正不用出錢，很多人即便家人腦死也堅持留在醫院治療，無效的醫療耗費大量資源，加護病房每個患者多用3天呼吸器，一年就燒掉百億健保費。

黃立民認為，無論是否處於疫情期間，調整健保費「永遠沒有好時間」，應適度調整讓健保永續。

衛福部長陳時中在演講中提及健保財務問題，他認為，健保制度在原始設計中，原本預計每年自然成長率約為2%，但實際開銷約成長4%，而台灣健保在全球評比中，之所以能獲得數一數二的評價，不是一代政府做的，是好幾代的政府、好幾代醫師積攢的成果。

陳時中指出，台灣的平均餘命相較經濟合作暨發展組織（OECD）國家並不輸人，醫療開銷也僅占國內生產毛額（GDP）約6.4到6.6%，OECD國家大多都是9%、10%起跳，有些甚至高達18%，代表台灣健保不論有多少浪費、不適當醫療，醫療的費用仍非常低，而且醫療品質好，平均餘命也沒輸人，這是從宏觀角度看健保帶來的3大優勢。

台灣如何在世界先進國家2/3的醫療開銷下，讓醫療品質持續維持，是未來重要課題，陳時中說，民間企業都需要評估資本支出是否足夠，利用投資爭取更多競爭力；反觀台灣健保現在是「吃老本」，也面臨改變的分水嶺，並不單是調整健保費用就能解決的問題，必須思考要將健保繼續當做開銷來看，還是一項投資。

陳時中認為，如果全民只看到開銷、沒看到投資，只看到節流、沒看到開源，未來必然辛苦，節制浪費固然要做，但不可能要求做到100分才開始下一步投資，這樣一定失敗，投資要走在前頭。

陳時中也指出，全民健保自民國84年開辦至今已長達25年，面臨的不單單只是財務問題，而是關係到的是整體健康的議題，應該用健康投資角度帶看待整個健保、健康對醫療的問題，「沒有投資就沒有健康」。

「福和會」(Formosa Republican Association) 小檔案: (資料來源: 官方網站)

福，福氣；和，和平、共和。以宣揚右派，基督精神「保守價值」為主。是台灣史上第一個以基督信仰為根基的政治團體。福和會於2018年12月10日(星期一)，國際人權日上午10:00正式宣佈成立。當天記者會選在台北市信義路五段1號4樓悅軒(台北國際會議中心)舉行