【武漢肺炎】台灣中秋連假景點擁擠、難有社交距離　感染科醫師：早晚疫情爆發

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）看看美國，想想台灣! 時序入秋，各界擔心武漢肺炎捲土重來。感染科醫師表示，台灣早已「外銷」個案，代表國內一定有病毒，再看中秋連假全台各大景點擠滿人，毫無社交距離，疫情爆發只是早晚問題。

武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19, 武漢肺炎, 新冠肺炎）全球延燒，如今時序入秋，流感、武漢肺炎疫情是否雙重夾擊，引發各界關注。

台灣大學醫學院兒童醫院院長、台大醫院兒童感染科主任黃立民今(3日) 天上午出席福和會「2020健保國是論壇」，會前接受媒體採訪時直言「疫情一定會來」，國際間已發現多起台灣「外銷」的武漢肺炎個案，代表國內一定有病毒，只是還沒竄起。

他指出，看看中秋連假期間，全台各大景點塞爆人，何來社交距離，即便各大醫院嚴加戒備，但百密必有一疏，「現在就看哪家醫院第一個爆發院內感染」，未來即便爆發，也不應將責任都歸咎於醫院。

中央社引述黃立民說，夏天過去，秋冬攝氏4度到20度的溫度，正好是病毒最活躍的溫度，隨季節入秋、天氣轉涼，危機也愈來愈大。

在他看來，台灣的防疫措施已相當嚴格，再加嚴恐引起民眾反彈，買疫苗是唯一解方。黃立民建議，政府應要求國產疫苗至少2022年可以上市，別急於把標準訂太高。