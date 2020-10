【武漢肺炎】川普確診後首露面難掩疲憊、已安排住院　3白宮記者與2參議員也中鏢

更新時間: 20202-10-03 11:11

(台灣英文新聞/國際組 綜合外點報導)英國BBC引述合作夥伴美國CBS新聞報導稱 , 川普總統目前的症狀包括輕微發燒 (a low-grade fever)。白宮相關人員指出, 目前總統依舊大權在握, 並未將權力移轉給副總統彭斯 ( Mike Pence )。

不過川普已經取消參加原定周五舉行的一項視訊會議, 改由彭斯主持。

根據美國憲法規定, 如果川普總統病況嚴重難以執行公務時, 可將全力暫時移交給副總統。

也就是說, 2日武漢肺炎檢測結果為陰性的副總統彭斯, 可以暫時代理總統, 直到川普恢復健康可以執行公務為止。

(台灣英文新聞/國際組 綜合外點報導)美國總統川普確診感染武漢肺炎後,當地時間2日首度露面。他也透過推特發布影片表示,他跟夫人梅蘭妮亞目前狀況良好,也感謝大家支持。但鏡頭前的川普看起來有些疲態。

川普1日深夜透過推特對外表示自己確診染疫,白宮醫師表示川普目前情況良好,白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)2日上午證實,川普出現輕微症狀,但仍在白宮官邸辦公。

稍後白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)發出新聞稿表示,為了謹慎起見,在川普醫師與醫學專家建議下,川普將入住華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)總統病房,未來幾天也會繼續在醫院執行公務。

"Out of an abundance of caution, and at the recommendation of his physician and medical experts, the President will be working from the presidential offices at Walter Reed for the next few days," she said.

"President Trump appreciates the outpouring of support for both he and the First Lady."

(White House Press Secretary Kayleigh McEnany )