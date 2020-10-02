土耳其、希臘搶油氣 歐盟看不下去決定介入

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）為了在地中海地區爭奪油氣資源，土耳其在今(2020)年多次派船艦進入與希臘和塞普勒斯的爭議海域探勘，讓本來就很差的兩國關係仍持續惡化，歐盟在今(2)日出面替會員國撐腰，表示土耳其應停止「挑釁」與「施壓」的行徑，否則將面對歐盟的反制。

歐盟執行委員會(EC)主席馮德萊恩( Ursula von der Leyen)指出，歐盟希望跟土耳其維持一段正面且具有建設性的關係，這對土國而言也有利，然而，這些互利行為必須在土耳其停止單方面的挑釁行為後，才有發展的機會，如果土國拒絕，歐盟可能會祭出一系列的措施。

歐盟高峰會主席米歇爾(Charles Michel)也強調，雖然歐盟意欲維持與土耳其在貿易和其他領域更緊密的關係，如果地中海情勢持續緊張，將不排除進行制裁，呼籲土耳其接受政治對話，對地區穩定做出貢獻。

然而，對此土耳其卻告訴〈路透社〉，本來的確是有打算與希臘進行對話，但是如果歐盟執意以制裁作為手段，這會打消土方坐上談判桌的意願，不只如此，還會提升現行各項行為的強度。

由於土耳其、希臘和歐洲各國都是北大西洋公約組織(NATO)的會員國，為了怕衝突升溫，昨(1)日在北約於布魯塞爾的總部，緊急協調土、希兩國建立熱線。

北約秘書長史托騰伯格(Jens Stoltenberg)表示，建立直接的通話機制是開啟溝通的第一步，為後續的外交動作鋪路，北約希望兩國能進行具建設性的對話，確保軍事衝突不會發生。