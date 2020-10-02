病毒無懼權勢　新冠肺炎全球染疫政要一覽

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在武漢肺炎病毒面前，管你皇家貴冑、坐擁權勢財富，都不值得一提。美國總統川普2日確診，意味再強的國度，都不敵無形的敵人。來看看COVID-19肆虐至今，已擊敗了多少全球領導人。

英國首相強森（Boris Johnson）

因輕忽疫情備受抨擊的強森，4月確診，病情急遽惡化，還被送入加護病房，靠著不斷輸氧撿回一條命。英國王室第一順位繼承人查爾斯王儲（Prince Charles），也於3月確診，症狀輕微，並無大礙。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）

波索納洛7月確診，甚至藉此大力宣揚瘧疾藥物奎寧（hydroxychloroquine）對抗新冠病毒的效力，其鐵齒程度與川普有得拚，稱肺炎不過是小感冒。他無視社交距離規範，也常常不戴口罩招搖過市。

宏都拉斯共和國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）

葉南德茲6月確診，並接受了未經醫界認證的MAIZ療法，綜合服用microdacyn、阿奇黴素（azithromycin）、伊維菌素（ivermectin）和鋅（zinc）等藥物。

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）

盧卡申科7月確診，自稱為無症狀者。他對疫情持不屑態度，曾稱畏懼疫情是種「精神病」，甚至建議喝伏特加常保健康。白俄羅斯是少數未採大規模防疫措施的國家。其他前蘇聯成員國染疫高層，則包括亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）與俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）。

摩納哥親王亞伯特二世（Prince Albert II）

亞伯特二世3月染疫，但並無大礙。

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）

賈麥岱9月確診，出現全身痠痛、咳嗽等輕微症狀，但並無發燒，也不影響其行使職權能力。

玻利維亞臨時總統艾尼茲（Jeanine Anez）

艾尼茲7月確診隔離，情況已好轉。

多明尼加共和國新任總統阿比納德（Luis Abinader）

阿比納德於7月大選競選期間染疫。

伊朗

疫情爆發之初的中東重災區伊朗，多名高層官員皆染疫，包括兩位副總統賈漢吉瑞（Eshaq Jahangiri）、艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar），以及部分內閣官員。

印度

伊朗副總統納依度（Venkaiah Naidu）最近確診，但並無症狀。印度內閣官員也多人確診，內政部長夏哈（Amit Shah）上月入院就診，鐵道部國務部長安加迪（Suresh Angadi）不幸喪命。

以色列

以色列衛生部長黎茲曼（Yaakov Litzman）4月確診，他屬於猶太教保守的極端正統派（Ultra-Orthodox），藐視宗教集會禁令，多名教徒因此染疫。

南非

南非國防部長瑪皮沙-恩卡庫拉（Nosiviwe Mapisa-Nqakula）、礦產資源部長曼塔錫（Gwede Mantashe）、恩克塞西（Thulas Nxesi）分別於6月與7月間確診。

南蘇丹

第一副總統馬查爾（Riek Machar）與若干內閣閣員染病。

甘比亞

副總統圖瑞（Isatou Touray）7月確診，財政、能源、農業部長也染疫。

幾內亞比索共和國

總理納比亞姆（Nuno Gomes Nabiam）4月確診。

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