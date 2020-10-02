【武漢肺炎】美國總統川普伉儷確診　蔡總統透過外交管道了解並致意

兼任民進黨主席的總統蔡英文9月30日下午出席民進黨中常會，戴著綠色台灣圖樣的口罩步入會議室，並向媒體揮手致意。中央社 兼任民進黨主席的總統蔡英文9月30日下午出席民進黨中常會，戴著綠色台灣圖樣的口罩步入會議室，並向媒體揮手致意。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）美國總統川普夫婦確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19. 武漢肺炎）。總統府今天(2日) 表示，總統蔡英文第一時間透過外交管道向美國政府了解並致意。至於蔡總統的防疫措施，總統府強調均落實，請各界放心。

圖為川普伉儷 (路透)

美國總統川普的貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），川普也隨後在推特上表示，他和妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）1日晚間均確診，將立即開始進行隔離和治療過程。梅蘭妮亞稍早也透露，行程將會全部取消。

總統府反應

中央社引述總統府發言人張惇涵下午對此表示，總統蔡英文收到該項訊息後，同時透過外交部管道向美國政府了解並致意，期盼川普夫婦能在醫療團隊的專業照顧下早日康復。

至於蔡總統防疫措施，張惇涵表示，總統相關防疫措施，都依照中央流行疫情指揮中心指引，包括勤洗手、戴口罩、量體溫、保持適當社交距離、辦公區域及車輛必要消毒作業等相關作為都落實執行；蔡總統的健康狀況，也由專業醫療團隊掌握，請各界放心。

外交部說法

外交部今天表示，第一時間向美國在台協會台北辦事處（AIT/T）轉達總統蔡英文及外交部長吳釗燮的誠摯慰問。外交部今天發布推文傳達政府與民眾的由衷慰問，祝川普與梅蘭妮亞早日康復。

外交部說，將在既有台美合作機制上與美方持續攜手抗疫，共同維護台美雙方民眾及全人類的健康安全。

台灣疫情指揮中心回應

針對美國總統川普確診武漢肺炎，疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前正值美國大選期間，但川普出席競選活動都沒戴口罩，呼籲民眾在外務必戴口罩、維持社交距離。

莊人祥今天下午在記者會中被問到對川普確診一事看法時表示，人體感染武漢肺炎後，在發病前2天可能就具有傳染力，這也是病毒傳染力強、延燒至今的主要原因。

莊人祥說，根據臨床實證，戴口罩是預防感染武漢肺炎最有效的方法，目前美國正值總統大選期間，但從媒體畫面上看到，川普參與相關競選活動時都沒有戴口罩。

莊人祥說，為強化防疫，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心指揮官陳時中等人參與公開活動時，只要有和民眾接觸，即便參與的都是國內民眾，也會全程佩戴口罩，也呼籲民眾不論在國內或國外，都應適時佩戴口罩、保持社交距離。

外傳川普可能在近日搭機時被感染，機上防疫該怎麼做。中央社引述莊人祥指出，飛機上空調系統都有做過特殊處理，沒這麼容易被傳染，現在多數搭機者也都有口罩、護目鏡、隔離衣，若能至少戴口罩且如廁後確實洗手、不亂摸，就能讓感染機率降到最低。

外界也好奇，川普染疫是否影響台灣取得疫苗時程，莊人祥指出，目前疫苗產品送審時程和資料、文件完整度等有關，但川普染疫和疫苗上市時程沒有關係，台灣已於9月和Covax簽訂疫苗合約，預計10月會付訂金，但詳細金額不便透露。