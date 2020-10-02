川普伉儷確診「武漢肺炎」　週五美股道瓊指數期貨重挫432點、東京股市亦收黑

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國總統川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎或新冠肺炎）後，週五(2日) 美股指數期貨電子盤紛紛下挫將近2%。

中央社報導，截至美國東部時間2日凌晨1時56分 (台灣時間2日下午1時56分) ，E-mini道瓊工業指數期貨重挫432點或1.56%，標準普爾500指數期貨下跌52點或1.54%，那斯達克100指數期貨下滑205.5點或1.78%。

美國股市原本就受到充滿不確定性的總統大選影響，分析師指出，川普確診染疫的消息有可能影響他的競選戰力，同時加劇市場動盪。

另一方面，東京股市今天(2日) 聞訊也收黑。東京證交所昨(1) 日才因硬體出問題而全天暫停交易。

日經225指數下滑155.22點或0.67%，收23029.90點；東證股價指數下跌16.27點或1.00%，收1609.22點。

另一方面歐洲主要股市指數2日開盤下跌逾1%。英國倫敦FTSE 100指數開盤後不久下跌1.1%，報5812.76點。

歐元區部分，德國法蘭克福DAX 30指數下滑1.4%，報12550.73點；法國巴黎CAC 40指數下挫1.4%，報4758.69點。

圖為德國法蘭克福證交所 (路透)