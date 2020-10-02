泰國百年傳統奔牛節熱鬧登場 水牛競速氣勢磅礡

泰國春武里府奔牛節於本週登場，來自各村落各府的水牛，比速度也比體型，在泥土競技場上奔馳。 泰國春武里府奔牛節於本週登場，來自各村落各府的水牛，比速度也比體型，在泥土競技場上奔馳。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）於本週盛大登場的春武里府奔牛節，不僅是泰國逾百年的傳統體育賽事，也是重要的地方觀光收入來源，來自各村上百頭水牛在競技場上奔馳，吸引各地遊客前來朝聖。

根據中央社，今年的春武里府奔牛節已經是第149屆，於本週一(9/28)熱鬧展開，為期一週的期間內有各種活動，今天(10/2)登場的則是最重要的奔牛比賽，其他周邊活動還有牛隻選美、爬竿子與打靶比賽等。

泰國春武里府奔牛節1日登場，除了奔牛比賽，場邊還有水牛選美。 (圖/中央社)

活動於每年農忙將止之時舉辦，目的除了是讓辛苦的農民有聯誼的機會，並感謝水牛的辛勤耕種，也是因泰國邁入工業化社會後，農民減少飼養水牛，透過舉辦奔牛節可以鼓勵農民繼續飼養，以保育傳統水牛。

不少農民藉比賽讓買家挑選健壯品種，堪稱水牛界的選秀賽。今年48歲的農民宋薩（Somsak Somchin）自15歲起就參加奔牛節，他表示，如果牛隻在賽跑中得到冠軍，就會被買家買去做種牛。

然而，能騎牛的騎士並不多，因為牛隻衝出時速度非常快，騎士必須用雙腿夾緊牛隻肚子，否則一不小心就會摔下，險象環生卻也相當刺激，引起現場觀眾驚呼連連。

春武里府奔牛節在2002年註冊為泰國地方體育賽事國家文化智慧遺產，每年活動吸引大批觀光客，約可帶來1000萬泰銖收入，今年在新冠肺炎疫情籠罩下，奔牛節的觀光效益更顯重要。

騎牛競賽中如果跑得快，得到冠軍就會被買家買去做種牛。(圖/中央社)