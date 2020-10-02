【命運多舛】小名「大胖公熊」的台灣黑熊中秋節受困陷阱　獲救後已可進食、情況穩定

中秋節(1日) 凌晨有人發現這隻台灣黑熊的左前肢遭鋼索套住，不斷掙扎想要脫困，令人不忍。（民眾提供）中央社 中秋節(1日) 凌晨有人發現這隻台灣黑熊的左前肢遭鋼索套住，不斷掙扎想要脫困，令人不忍。（民眾提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）由於台中市和平區農友設置「山豬吊」，受困陷阱的台灣黑熊，昨(1日) 獲救後送特生中心療養，熊舍加裝暖氣，避免黑熊夜晚失溫，今(2日) 上午黑熊喝完水後，又進食地瓜、西瓜、木瓜，狀況穩定。

在台中市和平區東卯山果園受困的台灣黑熊，經由特生中心獸醫團隊救援下，1日下午順利脫困，圖為獸醫在現場檢視黑熊受傷情形。（民眾提供）中央社

林務局東勢林區管理處指出，編號711的黑熊被安置在熊舍中，並限制在籠具中方便後續觀察及治療，昨(1日) 晚黑熊慢慢從麻醉中恢復，獸醫師徹夜觀察，為避免出現失溫現象，更在熊舍加裝暖氣機；深夜11時，黑熊恢復意識已能站立並發出威嚇聲音。

東勢林管處表示，上午6時56分觀察黑熊狀況，先給予800CC的水；隨後9時30分又給予900克的地瓜、西瓜、木瓜等水果，黑熊馬上吃完。因野生黑熊對人警戒心強，不容頻繁靠近籠舍，目前狀況穩定。

特生中心獸醫師檢查，黑熊傷勢集中在左前腳，因套索造成的傷害，包括腳底有破皮，以及被捕捉的緊迫症候群。需要密切觀察，預估照養7至14天傷勢不需密切處理後，再移至照養籠舍，最後再視恢復情況評估後續野放時程。

另外，台中市政府農業局指出，野生動物破壞農作物事件日趨頻繁，往往造成農民損失慘重，依「野生動物保育法」第21條規定，野生動物危害農民合法種植的農林作物、家禽、家畜或水產養殖，得予以獵捕。

不過，地點若在野外棲地，則不得使用獸鋏或山豬吊等獵捕野生動物，如獵捕一般類野生動物，依「野生動物保育法」第49條第1項第2款規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；如獵捕保育類野生動物，可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。

農業局呼籲農民，可利用電圍網等較友善方式防治野生動物破壞農作物，且效果較佳。目前合法耕地均可申請電圍網施設補助，每案政府補助設置經費最高額度4.5萬元，並按中央、地方政府及農民各分擔1/2、1/4及1/4比例進行補助，農民可向農會或公所提出申請。

中央社報導，這頭黑熊為林務局在民國107年繫放的成年公熊，屋我尾山、白冷山至東卯溪橫流溪一帶均為其活動範圍。昨（1日) 清晨7時被發現闖東卯山一處果園曾姓農友設置陷阱「山豬吊」，林管處、獸醫獲報上山救援，下午2時協助黑熊成功脫困陷阱。黑熊前腳及口腔有受傷，後送特生中心低海拔試驗站照護。

轄區台中市警察局和平分局天輪派出所也同時接獲報案，曾姓果農上午到甜柿園工作時，發現這隻黑熊遭原本用來套山豬的粗鋼索陷阱困住，黑熊左前肢遭俗稱「山豬吊」的鋼索圈住難以掙脫，隨即出動警力前往現場。

警方指出，由於擔心黑熊受困時看見人車往來恐更加掙扎，萬一扯斷左前肢，後果恐不堪設想，因而先調派員警在現場戒護並管制人車。

特生中心獸醫於中午抵達現場後，初步判斷黑熊目前身體狀況尚可，但較為緊張，因而持續維持現場淨空狀態，在擬定救援計畫後於下午1時55分開始麻醉，經過現場人員救援下順利脫困。

屏科大副教授黃美秀昨(1)日在臉書po文指出:

黃美秀的po文也提供了這隻黑熊的基本資料

研究個體資料: 2018年11月。

#711，雄性，95公斤，體長163公分 (大胖公熊)

肢體殘缺(誤中陷阱): 左前肢:第一爪斷(僅剩約1cm)，第2345趾皆斷。右前肢:第5趾斷。可見他之前便可能誤中陷阱二次了。如今再遇劫難，盼能全身而退。

黃美秀說她沒有在現場，但負責此計劃的兩個助理前往參與救援這隻被他們稱為「大胖公熊」的#711。

一旦曾和研究動物交手過，就會產生一種微妙的關係，像是朋友的情愫，因為每天都會透過螢幕監測著他的私生活，今天又跑去哪兒囉，怎麼日夜活動顛倒了....

對於這樣的落難，研究人員的心是很糾結的，充滿情緒的，不能完全用理性來處理。但沒有這種情感連結，是很難支撐一輩子的保育承諾的，珍古德博士也是這樣說。這也是第一線研究者的特色之一。