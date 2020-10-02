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【命運多舛】小名「大胖公熊」的台灣黑熊中秋節受困陷阱　獲救後已可進食、情況穩定

■屏科大副教授黃美秀指出，「大胖公熊」之前可能至少已經誤入其他陷阱兩次。不料中秋節再次傳出劫難。■農業局呼籲農民可利用電圍網等較友善方式，防治野生動物破壞農作物，且效果較佳。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/02 15:01
中秋節(1日) 凌晨有人發現這隻台灣黑熊的左前肢遭鋼索套住，不斷掙扎想要脫困，令人不忍。（民眾提供）中央社

中秋節(1日) 凌晨有人發現這隻台灣黑熊的左前肢遭鋼索套住，不斷掙扎想要脫困，令人不忍。（民眾提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）由於台中市和平區農友設置「山豬吊」，受困陷阱的台灣黑熊，昨(1日) 獲救後送特生中心療養，熊舍加裝暖氣，避免黑熊夜晚失溫，今(2日) 上午黑熊喝完水後，又進食地瓜、西瓜、木瓜，狀況穩定。

在台中市和平區東卯山果園受困的台灣黑熊，經由特生中心獸醫團隊救援下，1日下午順利脫困，圖為獸醫在現場檢視黑熊受傷情形。（民眾提供）中央社

林務局東勢林區管理處指出，編號711的黑熊被安置在熊舍中，並限制在籠具中方便後續觀察及治療，昨(1日) 晚黑熊慢慢從麻醉中恢復，獸醫師徹夜觀察，為避免出現失溫現象，更在熊舍加裝暖氣機；深夜11時，黑熊恢復意識已能站立並發出威嚇聲音。

東勢林管處表示，上午6時56分觀察黑熊狀況，先給予800CC的水；隨後9時30分又給予900克的地瓜、西瓜、木瓜等水果，黑熊馬上吃完。因野生黑熊對人警戒心強，不容頻繁靠近籠舍，目前狀況穩定。

特生中心獸醫師檢查，黑熊傷勢集中在左前腳，因套索造成的傷害，包括腳底有破皮，以及被捕捉的緊迫症候群。需要密切觀察，預估照養7至14天傷勢不需密切處理後，再移至照養籠舍，最後再視恢復情況評估後續野放時程。

另外，台中市政府農業局指出，野生動物破壞農作物事件日趨頻繁，往往造成農民損失慘重，依「野生動物保育法」第21條規定，野生動物危害農民合法種植的農林作物、家禽、家畜或水產養殖，得予以獵捕。

不過，地點若在野外棲地，則不得使用獸鋏或山豬吊等獵捕野生動物，如獵捕一般類野生動物，依「野生動物保育法」第49條第1項第2款規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；如獵捕保育類野生動物，可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。

農業局呼籲農民可利用電圍網等較友善方式防治野生動物破壞農作物，且效果較佳。目前合法耕地均可申請電圍網施設補助，每案政府補助設置經費最高額度4.5萬元，並按中央、地方政府及農民各分擔1/2、1/4及1/4比例進行補助，農民可向農會或公所提出申請。

中央社報導，這頭黑熊為林務局在民國107年繫放的成年公熊，屋我尾山、白冷山至東卯溪橫流溪一帶均為其活動範圍。昨（1日) 清晨7時被發現闖東卯山一處果園曾姓農友設置陷阱「山豬吊」，林管處、獸醫獲報上山救援，下午2時協助黑熊成功脫困陷阱。黑熊前腳及口腔有受傷，後送特生中心低海拔試驗站照護。

轄區台中市警察局和平分局天輪派出所也同時接獲報案，曾姓果農上午到甜柿園工作時，發現這隻黑熊遭原本用來套山豬的粗鋼索陷阱困住，黑熊左前肢遭俗稱「山豬吊」的鋼索圈住難以掙脫，隨即出動警力前往現場。

警方指出，由於擔心黑熊受困時看見人車往來恐更加掙扎，萬一扯斷左前肢，後果恐不堪設想，因而先調派員警在現場戒護並管制人車。

特生中心獸醫於中午抵達現場後，初步判斷黑熊目前身體狀況尚可，但較為緊張，因而持續維持現場淨空狀態，在擬定救援計畫後於下午1時55分開始麻醉，經過現場人員救援下順利脫困。

屏科大副教授黃美秀昨(1)日在臉書po文指出:

這是中秋節第二或三次誤中陷阱的公熊，編號711，經22個月人造衛星追蹤的浩瀚活動範圍，涵蓋台中和平區和苗栗泰安鄉，台八線以北。目前仍在追蹤期內。

他的活動範圍內涵蓋的"安全區"(保護區)不僅有大雪山森林遊樂區，雪霸國家公園，還有雪山坑溪野生動物重要棲息環境，除此之外都是非保護區(這兒可能就不那麼安全了)。這莫大的活動區域都是黑熊的"家"，但看得出來#711的活動會避開大馬路，雖偶會經過果園卻不滯留，當地果農也鮮少有農損的報導。台灣黑熊其實不喜歡人，能避就避。所以，友善台灣黑熊社區是保育必定推廣的重要方向，可強化台灣黑熊的防護網。

這山區是黑熊的家，人是過客，您同意嗎?

黃美秀的po文也提供了這隻黑熊的基本資料

研究個體資料: 2018年11月。

#711，雄性，95公斤，體長163公分 (大胖公熊)

肢體殘缺(誤中陷阱): 左前肢:第一爪斷(僅剩約1cm)，第2345趾皆斷。右前肢:第5趾斷。可見他之前便可能誤中陷阱二次了。如今再遇劫難，盼能全身而退。

黃美秀說她沒有在現場，但負責此計劃的兩個助理前往參與救援這隻被他們稱為「大胖公熊」的#711。

一旦曾和研究動物交手過，就會產生一種微妙的關係，像是朋友的情愫，因為每天都會透過螢幕監測著他的私生活，今天又跑去哪兒囉，怎麼日夜活動顛倒了....

對於這樣的落難，研究人員的心是很糾結的，充滿情緒的，不能完全用理性來處理。但沒有這種情感連結，是很難支撐一輩子的保育承諾的，珍古德博士也是這樣說。這也是第一線研究者的特色之一。

讓我們有一個正確的認識: 這是中秋節第二或三次誤中陷阱的公熊，編號711，經22個月人造衛星追蹤的浩瀚活動範圍，涵蓋台中和平區和苗栗泰安鄉，台八線以北。目前仍在追蹤期內。 他的活動範圍內涵蓋的"安全區"...

黃美秀發佈於 2020年10月1日 星期四
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黃美秀

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