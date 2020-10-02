【美國大選震撼彈】總統川普、第一夫人梅蘭妮 雙雙確診新冠肺炎

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）昨（1）日才因貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）傳出確診新冠肺炎（COVID-19）而宣布自主隔離的美國總統川普，今日驚傳他與第一夫人梅蘭妮也已確診。

美聯社報導，希克斯與川普近來因各項行程密切接觸，包括在克里夫蘭的首場辯論會。可怕的是，她9月30日與一行總統貼身幕僚，從海軍陸戰隊一號（Marine One）直升機走下來，準備陪同川普登上空軍一號（Air Force One）時，皆未戴上口罩。

川普得悉她確診後，立刻與妻子進入隔離程序並接受檢驗，不料結果呈現陽性。

今年已74歲高齡的川普，屬於高危險群，有出現嚴重併發症的風險。醫療團隊表示，目前總統與夫人狀況良好，復原期間會待在白宮，川普視事能力不致受到影響。

根據霍普金斯大學統計，截至10月2日，美國確診數已破727萬，死亡人數逾20萬，疫情仍無趨緩之勢。川普自疫情爆發以來即不斷試圖淡化其嚴重性，如今距美國總統大選僅剩一個月，這消息來得驚人，勢必再對選情投下變數。

尤其他總是輕描淡寫，向大眾宣稱「最糟的已經過去」，現在連自己都難逃疫病，不啻是自我打臉。何況資源最充沛的白宮，有著大量的快篩試劑，卻仍無法保護總統不受病毒侵襲，這讓舉國上下要如何相信，能在防疫的同時，安心復課、重啟商業活動？

自從5月有兩名員工染疫後，白宮如臨大敵，加強防疫，高階幕僚每日皆要接受COVID-19檢驗，任何必須與總統密切接觸者，也須接受快篩。儘管如此，專家早從疫情之初就質疑白宮的防疫措施過於薄弱。川普在前些日子也相當鐵齒，堅持不戴口罩、嘲笑對手戴口罩、持續與訪客握手、不遵從社交距離規範，就怕自己看起來「太弱」。

美國總統川普、第一夫人梅蘭妮 雙雙確診新冠肺炎



川普貼身幕僚希克斯確診武漢肺炎（圖／美聯社）



一行準備陪川普登上空軍一號的白宮幕僚全未戴口罩（圖／美聯社）