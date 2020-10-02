【更新】港媒稱殺人嫌犯陳同佳擬來台灣自首　陸委會：相關安排已就緒　士林地檢署追訴期「永久」有效

陳同佳(前者)2018年初涉嫌在台灣殺害同行女友潘曉穎（後者)。圖為監視器畫面。中央社檔案照片 陳同佳(前者)2018年初涉嫌在台灣殺害同行女友潘曉穎（後者)。圖為監視器畫面。中央社檔案照片

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港少女潘曉穎2018年初在台遭謀殺案，有港媒指犯嫌陳同佳本月(10月)將來台自首。刑事局今天(2日) 說，陳同佳及港方自去年(2019) 迄今仍未對來台投案一事明確回覆，須待陳同佳確定來台投案後，再與港方協商。

法務部、士林地檢署今天均指未接獲相關訊息，士檢另表示，對於陳同佳投案，樂觀其成。負責偵辦此案的士林地檢署在2018年底對陳同佳發布通緝，2019年間因應刑法修正，將追訴時效改為「永久」。

我陸委會今天則表示，相關安排都已準備就緒，一切依法辦理。

內政部長徐國勇9/23曾表示，若陳同佳要來台投案自首，將配合陸委會依法辦理。

網媒「香港01」今天報導，涉嫌在台灣殺害同行女友的陳同佳，已通知台灣代表律師聯絡相關部門，處理其回台自首安排，期望本月內成行。律師將於台灣中秋連假後、即5日進行安排。

中央社引述刑事局回應表示，自去年10月23日即設立本案單一聯繫窗口，並請港方告知陳同佳，港方當時同日回覆已通知陳同佳本人知悉，但陳同佳及港方迄今仍未對來台投案一事明確回覆。

刑事局說，關於本案相關處理流程，須待陳同佳確定來台投案後，再與港方協商。

報導也引述大陸委員會發言人邱垂正表示，目前尚未收到相關通知，但刑事警察局及港方警務處，已建立單一聯繫窗口，港府也將投案窗口轉知陳同佳。

邱垂正表示，陳同佳若確定要來台灣面對司法，可隨時直接聯絡，相關安排事宜都已準備就緒，一切依法辦理。本案的關鍵，是陳同佳真實投案意願與港府的責任感。

據悉陳同佳今天公布錄音講話，表示會請律師安排他到台灣自首。

香港無線電視台（TVB）2日上午在報導中播放了陳同佳的一段錄音講話，他再次為殺害女友潘曉穎一事向潘的父母道歉，並向潘的父母表示他回台灣的想法一直沒有改變過，會請律師安排返台自首的事宜，「請你們放心」。

據報導，陳同佳並感謝潘母表示會為他求情，給他改過自新的機會。

報導表示，律師將在香港假期之後，即下週一（5日），為陳同佳進行相關安排，期望本月內成行。

據說，陳同佳的這一段錄音講話是由香港聖公會教省秘書長管浩鳴提供，他一直在協助陳同佳處理自首事宜。

2018年初，陳同佳與女友潘曉穎赴台，卻獨自回港。他因盜竊潘曉穎財物而被警方逮捕，審訊期間，他承認在台殺害了女友。

陳同佳其後因盜竊等罪名入獄，去年底(2019年) 出獄。他出獄後曾說，願意赴台自首。近日，潘母多次接受媒體訪問，促請他早日赴台自首。

去年初，港府為了遣返陳同佳赴台審訊，建議修定「逃犯條例」，把沒有簽定引渡協議的台灣、澳門和中國大陸納入遣返逃犯的地方，引發港人被遣送大陸的疑懼，從而點燃震驚全球的「反送中」運動。

香港少女潘曉穎在台灣遭謀殺案，她的母親9/28再次接受媒體專訪為女兒討公道，除要求嫌犯陳同佳赴台自首外，同時批評港府竟安排陳同佳入住「安全屋」，接受警方保護。

潘母在沉默約兩年後，近日多次接受媒體訪問，要求陳同佳赴台自首，為女兒討公道。

網媒「香港01」9/28再刊登潘母專訪，她有所不滿地表示，不接受行政長官林鄭月娥的慰問，又批評港府讓陳同佳住進「安全屋」，接受警方的保護。

林鄭月娥日前被問到陳同佳案件時說，陳同佳已在港服刑，現在是自由人，政府不能要求他做些什麼。不過，政府從聖公會教省秘書長管浩鳴得知，陳同佳至今仍願意赴台自首。

林鄭月娥又說，陳同佳赴台一事，港府會提供適當協助；她同時表示，希望潘家對事件能夠釋懷。

中央社引述「01」報導稱，對於林鄭月娥的「慰問」，潘母在受訪時聲淚俱下地說，「同為母親，如果你小朋友被殺害，你感覺如何？」

潘母又批評政府安排陳同佳入住「安全屋」，質問「你（政府）已保護陳同佳一年，還要保護到什麼時候？十年、百年，還是終生」、還要納稅人「養他」到何時。

據報導，潘母也曾兩次寫信給香港聖公會教省秘書長管浩鳴，追問陳同佳赴台安排，對方只回信一次，稱陳同佳赴台之心沒變，但需要待大選、遊行或疫情後再作安排。

對於潘母近日不斷公開受訪及要求陳同佳赴台自首，管浩鳴曾公開回應說，陳同佳願意承擔責任，希望台、港盡快通關，以便他前往台灣自首。

陳同佳涉嫌在台殺害潘曉穎返港後，因為盜用死者的銀行存款而被捕，其後因洗黑錢等罪被香港高等法院判刑29個月，扣除被警方扣留的時間，去年10月23日出獄。

陳同佳出獄後保持低調，管浩鳴偶爾對外表示他仍然願意赴台自首的訊息。

另據報導，他出獄後入住政府的「安全屋」；這是政府安排的住屋，入住者包括案件受害者、重要證人或因為提供資料而生命受威脅的人，會獲得警方適當保護。這種「安全屋」高度保密，一般不為人知，也不會公開。