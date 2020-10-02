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【快訊】台灣10/2新增境外移入「武漢肺炎」2例　分別自美國及日本入境

台灣迄今累計病例達517例

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/02 14:11
「新北點燈．向世界報平安」活動1日晚間在平溪登場，新北市長侯友宜（左2）與警察、消防、衛生等防疫夥伴一起題字與放天燈，向防疫英雄致敬。新...

「新北點燈．向世界報平安」活動1日晚間在平溪登場，新北市長侯友宜（左2）與警察、消防、衛生等防疫夥伴一起題字與放天燈，向防疫英雄致敬。新...

更新時間: 2020-10-02 14:08

首次發稿: 2020-10-02 10:43

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增2例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例，為30多歲男性(案516)及40多歲男性(案517)，均為本國籍，分別自美國及日本入境。

指揮中心表示，案516長年於美國工作，今(2020)年9月20日返國探親，入境時無不適症狀，主動告知在美國當地曾接觸確診者，且於8月28日出現發燒、嗅覺消失及乾咳等症狀，由機場檢疫人員安排採檢結果為陰性後持續居家檢疫。個案9月24日至30日出現乾咳症狀，由衛生單位協助安排送醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中。衛生單位已掌握個案前後二排座位旅客12人列為居家隔離對象，同班機機組員皆有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心指出，案517於今年1月赴日本工作，9月15日至22日間陸續出現輕微腹瀉、肌肉痠痛、鼻塞、發燒、咳嗽及嗅覺異常等症狀，曾於當地二次就醫，被診斷為感冒、病毒性感染，皆開立藥物返家休養；9月30日返國入境時主動告知有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離治療中。衛生單位已掌握個案接觸者共9人，其中同行返國同事1人及前後二排座位旅客8人列為居家隔離對象，同班機機組員皆有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，截至目前累計94,067例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含92,865例排除)，其中517例確診，分別為425例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、484人解除隔離、26人住院隔離中。

首次發稿: 2020-10-02 10:43

【快訊】台灣10/2新增境外移入武漢肺炎患者2例　累計達517例

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今天(2日) 上午宣布新增2例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例，下午2時將召開記者會說明。國內累計病例數迄今達517例。
武漢肺炎
新增
境外移入
台灣
美國
日本

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