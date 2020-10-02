【中秋節在台灣不寂寞】高雄收容所舉辦「幸福月夜提柚燈」 外籍朋友超開心

吃完柚子再用柚子皮設計燈籠，跟不同國家的姊妹們一起過節，對高雄收容所的外籍朋友來說，是很特別的體驗。(圖/移民署) 吃完柚子再用柚子皮設計燈籠，跟不同國家的姊妹們一起過節，對高雄收容所的外籍朋友來說，是很特別的體驗。(圖/移民署)

高雄收容所慶中秋舉辦「幸福月夜提柚燈」 活動「天上月圓，人間團圓」！

中秋節是闔家團聚、感受幸福的日子，為了讓所內離鄉背井的外籍朋友感受臺灣的溫暖，移民署南區事務大隊高雄收容所舉辦「幸福月夜提柚燈」，邀請所內受收容人開心吃柚子、手作柚子燈籠，共同歡度中秋節！

月到十五分外明，「柚」到中秋分外甜！中秋節除了與親朋好友相聚烤肉、吃月餅外，柚子因諧音「佑子」，有保佑的吉祥意涵，成為中秋節最應景的食物之一。因此，高雄收容所貼心準備當季盛產的柚子，讓所內受收容人品嘗台灣在地農產的美味，甜中帶酸，鮮嫩多汁的好滋味，讓許多人一嚐難忘；除了滿足味蕾，吃剩的柚子皮也是妙

用無窮！在所方人員協助下，受收容人先在剝成花瓣形狀的柚子皮上設計喜愛的圖案:有人畫下俏皮鬼臉，有人開心畫下「I❤U」要送同寢室友，還有人入境隨俗設計出玉兔

搗麻糬……等，創意無限，經過小心翼翼地挖出透光造型，放入炫亮的LED燈，綁上紅繩，一盞盞形狀各異、繽紛絢爛的柚子燈籠就完成囉！大家興高采烈展示自己的手作柚

子燈籠，張燈結綵，歡聲笑語不斷，十足節慶氣氛。

月圓之夜，吃著香甜的柚子，伴著獨一無二的柚子燈籠，成了另類的燭光晚餐，別有一番情趣！興致一來，數名越南籍受收容人突然高唱起越南中秋節的傳統歌謠，現場

不分國籍皆聞聲同樂，提著柚子燈籠或是頂著柚子帽，跟隨節拍一起歡唱搖擺，現場洋溢著歡樂異國風情！

越南籍阿茹說：中秋節在越南是兒童節，父母都會為小孩準備鯉魚燈或星星燈籠讓我們上街玩耍，小時候我們也會自己拿酒瓶罐作燈籠，第一次學到吃完柚子再用柚子皮設計燈籠，還跟不同國家的姊妹們一起過節，真的是很特別的體驗。

高雄收容所所長鄭明昌表示，中秋節承載著萬家團圓之意，是我國最具人文色彩的傳統節日之一。高雄收容所秉持友善關懷，舉辦節慶活動同歡，希望所內受收容人能為彼此搭起橋樑，凝聚情感，在異鄉也能感受中秋佳節的喜慶氛圍，撫慰離家千里的鄉愁，留下一份美好難忘的回憶。