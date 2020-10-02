【台灣中秋節烤肉活動超壯觀】桃園中壢萬人封街搭棚•高雄鳳山千人響應不遑多讓

中秋連假首日，桃園市中壢區1日晚間舉辦封街烤肉活動，約有萬人到場響應，場面相當熱鬧。中央社 中秋連假首日，桃園市中壢區1日晚間舉辦封街烤肉活動，約有萬人到場響應，場面相當熱鬧。中央社

高雄市鳳山區誠義里9月30日晚間特地封閉馬路，擺出上百桌讓社區里民封街烤肉，場面熱鬧。中央社

中秋節連假首日，台北市開放18處河濱公園烤肉，民眾10月1日下午陸續前往大佳河濱公園，在夕陽餘暉下烤肉慶佳節。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）中秋烤肉幾乎是全民運動，高雄市鳳山區誠義里中秋前夕舉辦千人封街烤肉，桃園市中壢區中秋節當天規模更大，約有萬人到場響應，住戶說，疫情期間大家真的「悶壞了」。

高雄市鳳山區誠義里9/30晚上特地封閉馬路，擺出上百桌讓社區里民封街烤肉。桃園市中壢區10/1晚間也有近萬人參與封街烤肉，主辦方還另搭建舞台，讓社區居民上台演出。

此外台北市也開放18處河濱公園烤肉，民眾1日下午陸續前往大佳河濱公園，在夕陽餘暉下烤肉慶佳節。

桃園市中壢區10/1封街烤肉

活動約有萬人到場響應，附近住戶表示，疫情期間大家真的「悶壞了」，到場烤肉的人比過往還多，現場非常熱鬧，從下午開始就有民眾在馬路上搭起棚架準備烤肉。

桃園市新都心生活文化協會理事長莊金泉說，今年報名約970組，每組10人，近萬人參與，人數比往年人數還多，各大樓管委會配合實施實名制，晚會前先替住戶量體溫，並宣導住戶戴口罩。

這場中秋烤肉預計從晚間6時至9時30分，封閉六和路、九和六街、九和五街、廣停一停車場，舉行萬人封街烤肉，另搭建舞台供社區住戶上台演出。

民眾陳先生說，近年改用卡式爐後，比過去木炭烤肉更環保，他個人已經參加3年，今年因為疫情關係難得可以聚會，感到特別開心。

高雄市9/30與10/1都有烤肉趴

不少社區從9/30晚起就有民眾迫不及待在中庭、廣場、騎樓下烤肉；10/1中秋節，包括左營區建業新村等都還有社區民眾舉辦大型烤肉趴，不僅小朋友快樂嬉鬧跑跑跳跳，左右鄰居聯絡情感，月圓團圓也別具意義。

中央社引述高雄市誠義里長劉啟芳表示，他有感於外地學子返家團圓時間不足，為凝聚社區里民感情，自10年前起就舉辦社區烤肉聯誼活動，且規模越做越大，一度達3000人一同響應。

劉啟芳指出，社區民眾只要繳納報名費新台幣150元即可參加，但今年因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，將人數控制在約1000人左右，擺出103桌。另外，因今年主題是烤魚，還準備20條達10公斤的鬼頭刀與里民分享。