台北喜來登大飯店「喜歡在義起」

雙城互惠提振國民旅遊商機，第三波活動前進都會時尚與浪漫港灣並俱的高雄。即日起至10月31日，台北喜來登大飯店與義大皇家酒店攜手推出「喜歡在義起，北高皇家雙城假期」以6,800元的實惠價格入住兩間五星飯店，首晚下榻米其林指南評選為四間黑房子象徵頂級舒適住宿的「台北喜來登大飯店」，另一晚則入住結合主題樂園、購物中心以及數位影城的休閒渡假勝地「高雄義大皇家酒店」，翌日均享豐盛自助式雙人早餐。專案不須連住，旅客可依照行程彈性安排至2021年2月底前入住，指定時段再享房型升等服務，平均每晚每人只要1,700元，以原價 2折的超低優惠一次豪華體驗，加購11-12月高鐵車票另享75折優惠，暢遊南北渡假不「義」樂乎！專案每日限量銷售，詳情及訂房請洽台北喜來登大飯店02 2321 5511訂房中心或至官網。

台北喜來登大飯店位於捷運善導寺站，距離熱鬧的台北車站與西門町商圈僅5分鐘車程，周邊豐富的米其林推薦美食，包含養生補湯雙月食品社、華山市場內的阜杭豆漿、人氣日料合掌村、川味祥和蔬食料理等，旅人可深度探索隱身巷弄的精采美味。館內亦有多間星饌餐廳，蟬聯二星的川揚餐廳請客樓、餐盤推薦的道地粵菜辰園、創新泰菜聞名的SUKHOTHAI、餐檯升級的十二廚自助餐等，饕客們津津樂道的美食匯聚之地。最高樓層的喜來登會館，資歷深厚的按摩師手技深受名人推薦，更有水療池、三溫暖與戶外泳池，週日至週四入住另享升等至首席客房，旅人可換個方式在國內度假享受愜意。

專案另一晚入住主打美食、購物、玩樂一站式度假的義大皇家酒店，集合異國美饌餐廳、兒童俱樂部、戶外戲水池與時尚水療等設施，亦有亞洲唯一的「夢之湖」，震撼的聲光水影在夜晚絢麗舞動。飯店周邊則是擁有全台最多國際精品的義大Outlet Mall，超低折扣讓旅客猶如置身國外血拚。夜晚廣場更有街頭藝人表演與市集小食，或可搭上摩天輪遠眺璀璨夜景。更不能錯過義大遊樂世界，不論是刺激的天旋地轉、重力滑板、繽紛旋轉木馬或國內最大的室內親子館「特洛伊城堡」，讓全家大小皆能盡情玩耍享樂。