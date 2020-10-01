新冠肺炎疫情衝擊動物園 野生動物保育大危機

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）由於新冠肺炎影響，許多仰賴遊客與觀光客生存的產業都受到了威脅，這其中就包含了動物園。然而，相較於觀賞與教育用途，另一個功能的失能，將會是生態保育的重大危機。

事實上，許多動物園都保有著野外已經不復見的動物，而那些規模大且復育狀況成功的歐洲、北美與澳洲動物園，更是全球保育工作最重要的資金來源之一。牛津大學的資深研究員Alexandra Zimmermann博士說，這些資金高達數百萬美元，新冠肺炎在讓動物園收入減少的同時，也大大降低了全球投入到生物保育的資金。

英國皇家學會(ZSL)的John Ewen教授則指出，這些動物園是這些瀕危物種的最後棲息地，並須仰賴人為的照顧才能繼續存在在地球上。因此，要是動物園因為經濟壓力而倒閉，也代表著牠們會失去容身之處。

現階段，國際自然保護聯盟(IUCN)的資料顯示，已經有至少77種生物被定義為「野外絕種」(extinct in the wild)，這些生物多與瀕危生物重疊，需仰賴動物園的復育，才有機會讓他們在達到一定的數量後重返家園。

然而，儘管許多地區已經開始有限度的重新開放，對於動物園來說，危機仍沒解除。照顧動物十分花錢，英國皇家學會自己的動物園每個月就會燒掉230萬英鎊，今年的損失恐將上看2億英鎊。許多較小的動物園只能大砍對生態保育的預算，或是乾脆直接關門，以避免財政缺口持續擴大。

分析指出，以英國而言，政府每年花上百萬英鎊的經費補助博物館等機構，以「保護歷史和文化遺產」，但是那些瀕危、近危卻沒有得到同等的待遇，在沒有遊客掏錢入園的情況下，唯有外在的經濟扶助，才有可能幫他們度過這個生態危機。