（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）由川普與拜登在週二領銜主演的美國總統大選首場辯論，堪稱史上最荒腔走板，外界一片罵聲連連、負評如潮。為了挽救剩下兩場辯論會的尊嚴，避免民主殿堂淪為笑話，主辦單位決定改變規定，讓川普無法「從心所欲狂逾矩」。

9月29日的辯論會，本該是現任共和黨總統川普（Donald Trump）力挽狂瀾的最後機會，也該是民主黨候選人拜登（Joe Biden）以理服人的最佳舞台。無奈，呈現於世人面前的，是無禮插話、霸凌對手智商的川普，以及反嗆川普為騙子、最爛總統的拜登。

喔對了，還有控不住場子、拉不住兩匹脫韁老馬，瀕臨崩潰邊緣的主持人－福斯電視主播華勒斯（Chris Wallace）。

激情過後，在一片批評聲浪中，雙方都有話說。路透報導，拜登建議主辦單位安裝「噤聲」按鈕，讓川普的麥克風消音，以免他無視發言規定，阻撓辯論程序。對此，辯論委員會透露有意採取措施，讓10月15日在邁阿密舉行的第二場辯論會能出現「更有序的對話」。

心有不甘的川普，除了辯稱自己並未在場上袒護白人至上的右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys），也抱怨主持人與拜登聯合起來欺負他，二打一，甚為不公。對於改變辯論規則一事，川普競選團隊則指控主辦單位在比賽進行到一半時突然更改規定，極不可取。

對於以民主堡壘自居的美國，竟出現這種如孩子吵架般的政策辯論會，中國媒體當然不能錯過見縫插針的好機會。中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進當天立刻撿到槍，在微博上發文，指這場辯論「混亂、相互打斷、人身攻擊和侮辱」，「反應的是美國總體上的分裂、焦慮和體制原有優勢的加速流失」。

遺憾的是，他說的還真無法反駁。

【美國總統大選】 辯論會成叫罵場 主辦單位擬祭新規「管秩序」