台灣黑熊受困果園陷阱 特生中心緊急救援

在台中市和平區東卯山果園受困的台灣黑熊，經由特生中心獸醫團隊救援下，今天下午順利脫困，檢查前腳及口腔有受傷，將後送到特生中心低海拔試驗站照護，再視情況評估野放。

林務局東勢林管處表示，上午接獲通報，位於東卯山附近果園有一隻台灣黑熊誤入套索受困，立即啟動通報救援行動，並由特有生物保育研究中心野生動物急救站獸醫團隊派出共5人趕赴現場救援。林管處麗陽工作站及森林警察獲報後即時前往現場了解狀況，並淨空現場以避免人員危險，並減少刺激黑熊情緒，等候獸醫抵達。

轄區台中市警察局和平分局天輪派出所也接獲報案指出，曾姓果農上午到甜柿園工作時，發現這隻黑熊遭原本用來套山豬的粗鋼索陷阱困住，黑熊左前肢遭俗稱「山豬吊」的鋼索圈住難以掙脫，隨即出動警力前往現場。

警方指出，擔心黑熊受困時看見人車往來恐更加掙扎，萬一扯斷左前肢，後果恐不堪設想，因而先調派員警在現場戒護並管制人車。

特生中心獸醫於中午抵達現場後，初步判斷黑熊目前身體狀況尚可，但較為緊張，因而持續維持現場淨空狀態，在擬定救援計畫後於下午1時55分開始麻醉，經過現場人員救援下順利脫困。

東勢林管處指出，台灣黑熊經檢查發現前腳及口腔有受傷，應是為了掙脫陷阱造成，獸醫師在現場進行初步清創後表示，將在做好初步救傷後，後送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站照護，再視復原情況評估野放。

根據誤中陷阱的黑熊耳標記號，林管處表示，確認是107年大雪山地區黑熊的族群監測和保育宣導計畫中曾捕捉繫放的成年公熊，當時量測體長有163公分高、體重95公斤，活動範圍相當大，從屋我尾山、白冷山至東卯溪橫流溪一帶均為其活動範圍。推測這次是經過東卯山一帶果園，誤中農民防治山豬用的套索陷阱。

東勢林管處指出，將在台灣黑熊活動的熱點區域附近加強民眾的防熊宣導；輔導當地居民，以電圍籬取代設置陷阱；林務局正推行「精準式陷阱」，如受限地形無法設置電圍籬時，農民應改用精準式陷阱，僅對山豬等特定物種進行捕捉，以避免誤捕保育類動物。