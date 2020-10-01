只有一天！「2020台灣朱槿花展」於10/4台北典藏植物園登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）朱槿花愛好者看過來！今年適逢朱槿雜交育種200周年，台灣各地喜愛朱槿花的花友們，特地選在4日上午10點30分於台北典藏植物園籌辦第一次朱槿花展，展期僅有一天，有超過百種朱槿花參展。

台北市工務局公園處表示，台灣各地朱槿花愛好者4日將在台北典藏植物園舉辦首次朱槿花展，由於朱槿花壽命短且活株運輸不易，都是剪下花朵展示，因此展期僅1天，朱槿花愛好者可得把握這個千載難逢的機會。

台北市工務局公園處提供

一般來說，大家都覺得朱槿花只有大紅色的，其實在全世界的育種家的努力下，已經創造出各種花色的朱槿花，白、黑、藍、紫、橘、黃、粉、紅的單色品種是基本款，還有漸層、斑紋、線條的色斑變化，甚至有一朵花超過3個顏色以上的品種。花色繽紛燦爛，早就不是那個印象中的「大紅花」，絕對是美化居家、城市街景的最佳花木。



公園處表示，台灣的緯度與氣候很適合種植朱槿，春暖秋涼時比熱帶國家更適合雜交培育新品種，目前全世界註冊登錄有22,114個品種，台灣有1,120個品種(占5%)，新品種育出數量已排全球第四位。

這次展覽有超過10位專業及業餘的朱槿花育種者，提供超過100種別緻新穎的朱槿花參展，機會難得，想要一次觀賞到最多的朱槿花，就要趁這次機會了。

台北市工務局公園處