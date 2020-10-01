北台灣本土登革熱群聚持續升溫　個案活動地遍及桃園龜山、新北三峽和新竹

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署公布國內新增4例本土登革熱病例，依據４人活動史及疫情現況研判，皆為五寮里群聚之新增個案，本起群聚截至目前共計23人確診，其中新北市三峽區就占了19例。

疾管署表示，新增案例為3男1女，年齡介於50多歲⾄60多歲，2人居住桃園市龜山區山德里，為一對夫妻，另2人分別居住於新北市三峽區介壽里及五寮里。4人陸續於9月25日至28日發病，。

疾管署表示，桃園市龜山區山德里2名個案，丈夫平時活動地除住家外，每天會前往新北市三峽區五寮尖山老家種菜，其妻子假日會與其一同前往，研判與五寮里群聚有關。

新北市三峽區2名個案為9月28日公布五寮里個案之家人，2人平時活動地以住家及新竹工作地為主，9月12日起一同於五寮里筍園協助家人採筍，依據2人活動史及疫情現況研判，為五寮里群聚之新增個案；本起群聚截至目前共計23人確診(新北市三峽區19例、桃園市⿔⼭區3例及八德區1例)。



今年截至目前國內累計39例登革熱本土病例，20例居住新北市(三峽區19例、中和區1例)，19例居住桃園市(桃園區15例、龜山區3例及八德區1例)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。



疾管署再次提醒，需長時間在戶外活動的民眾，請務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。