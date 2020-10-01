（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國林肯郡野生動物園（Lincolnshire Wildlife Park）最近靠鸚鵡聲名大噪，先前才出現一隻有如碧昂絲（Beyoncé）上身的鸚鵡歌手，如今又多了一群明星，只不過紅得有些離經叛道，竟然是靠「罵髒話」一炮而紅。

衛報報導，林肯郡野生動物園8月收容了5隻非洲灰鸚鵡，原本感人的保育故事，劇情卻開始超展開。他們「上工幹活」供人觀賞後，竟一個接著一個罵髒話，嚇壞園方，同時將遊客逗得樂不可支。

動物園執行長Steve Nichols表示，鸚鵡罵髒話時有所聞，但5隻同時開罵還真是頭一遭。照理來說，牠們在戶外會「有所節制」，不願開口，但顯然這群樂在其中，互相較勁，簡直是罵髒話大賽。

Nichols提到，這些鸚鵡「走鐘」的表演不僅未招來抱怨，反而得到遊客熱烈回響，相當樂意聽到鸚鵡叫他們「滾」（f*ck off）。在這悲傷的一年，難得這些動物能帶為世界來些許歡樂。BBC引述保育人員Jess Newton說法，這些聰明的鳥兒透過罵髒話引發人類的吃驚反應，看到人類笑了，更激起牠們的表演慾。

然而，為了怕對小小遊客造成不良示範，園方無奈決定，還是將這5隻頭疼的鸚鵡先隔開安置，遠離遊客，想一飽耳福的遊客恐怕沒機會了。

事實上，這並非林肯郡野生動物園首次因鸚鵡而登上新聞，日前才有一隻名為Chico的鸚鵡，不鳴則已，一鳴驚人，以一首碧昂絲的If I Were a Boy，唱出鸚鵡界歌喉新高度，讓人對這聰明的動物，再次刮目相看。

【好的不學】英國鸚鵡聚眾「飆髒話」 園方無奈個別列管