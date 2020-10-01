Cozzi Market逸．市集中秋最＂蝦＂趴！假日成人贈半隻龍蝦

一年一度的中秋節又來啦！象徵豐收及團圓的好日子，除了賞月外，烤肉更是不可少。還在為烤肉食材及器具煩惱嗎？國泰飯店觀光事業旗下的COZZI Blu和逸飯店．桃園館都為消費者準備好了！館內的「Cozzi Market逸．市集」自助美饌直接把炭火搬進餐廳內，由五星主廚替你＂夯＂肉外，還有啤酒無限暢飲、假日成人贈半隻龍蝦，即日起至2020年10月25日，平日每人980元+10%、假日每人1,280元+10%。

而館內網美打卡聖地「Blu Bar」酒吧，也將在10月1日起推出「巴比倫空中花園」特調，每杯原價450元+10%，女性限定320元+10%，讓女孩們邀閨密們一同嗨翻中秋月。

COZZI Blu館內擁有超高人氣的Buffet餐廳「Cozzi Market逸．市集」，以海邊碼頭市集為概念，塑造出半戶外的空間感。飯店更與日本露營品牌 Snow Peak 合作，打造露營區用餐環境，猶如岸邊隨性升起營火團聚共食的感受，傳遞以舌尖味蕾旅行尋訪世界的獨特風格。

每日更從漁港帶來不同新鮮的海鮮食材，讓饕客讚不絕口。即日起至10月25日，推出中秋月＂夯＂肉限定主題，讓消費者可以省去準備以及料理食材的時間，也不必擔心戶外天氣變化等諸多繁雜問題，就可以享受闔家大啖燒烤美味料理。

「Cozzi Market逸．市集」廚藝團隊嚴選多款烤物食材，透過專業的技巧搭配炭火進行燒烤，誘人的香味讓人食指大動。餐檯上豐富肉品包括英式烤牛肉、法式羊排、戰斧牛排、慢火脆皮豬等，消費者可依喜好搭配玫瑰鹽、黑岩鹽、馬爾頓鹽等海鹽增添風味。韓國生蠔更是不能錯過，簡單燒烤後飄出的滿滿海味，搭配啤酒令人胃口大開。炭火直烤區的串燒，搭配上主廚特調日式風味醬，陣陣肉香，讓人抵擋不住、口水直流。

假日限定用餐再加碼，每位成人贈送半隻波士頓龍蝦，要讓消費者與親朋好友輕鬆享受美味、歡慶團圓中秋月，Cozzi Market 訂位專線 (03)273-7698。(喝酒不開車，未成年請勿飲酒)

更多詳情請洽COZZI Blu官網https://hotelcozzi.com/桃園館、Cozzi Market訂位專線：（03）273-7698。

桃園最美酒吧！Blu Bar 推「巴比倫空中花園」特調

閨密們揪起來！原價450元+10% 女性限定320元+10%

桃園最新、最夯的網美打卡酒吧Blu Bar，以陸地潛水艇造型打造，內部絨布線條沙發如同扇貝，其上的彩色座墊，設計師大膽選用樣式新穎色彩繽紛混搭，像極了一隻隻的熱帶魚及螃蟹穿梭其間。牆上的圓形燈鏡則呼應像是潛艇的窗口一般，塑造沉浸在陸上豪華郵輪的氛圍，讓Blu Bar自飯店開幕以來深受網美愛戴，更成為桃園夜未眠的好去處。

10月1日起推出「巴比倫空中花園」特調，以伏特加、萊姆酒為基底，搭配每日新鮮果汁，伴隨輕飄彩色棉花糖，輕輕一啜彷彿在雲霧中看見遺失的古巴比倫空中花園。特調每杯原價450元+10%，女性限定320元+10%。下班後點上一杯好喝又好拍的「巴比倫空中花園」，和閨密們微醺放鬆。