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台灣公費流感疫苗10/5開打　接種人數多　疾管署籲先預約

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/01 12:25
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，公費流感疫苗即將於5日開打，今年因武漢肺炎疫情防疫意識提升，預期接種狀況將更為踴躍，鼓勵民眾可先向合約院所預約；若院所僅提供現場掛號，請民眾可先電話詢問合約院所疫苗剩餘情形後再前往。

指揮中心指出，今年公費流感疫苗實施對象與去年相同，公費補助對象如下：

  • 滿6個月以上至國小入學前幼兒
  • 國小至高中(職)學生、50歲以上成人
  • 具有潛在疾病之高風險慢性病及罕見疾病及重大傷病患者
  • 孕婦及6個月內嬰兒之父母
  • 幼兒園托育人員及托育機構專業人員
  • 安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員
  • 醫事及衛生等單位之防疫相關人員
  • 禽畜養殖等相關行業工作人員
  • 動物園工作人員及動物防疫人員

除了學生於校園集中接種外，其餘公費對象可於10月5日開打後，攜帶健保卡及相關證明文件(如：兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)前往合約院所接種。

指揮中心進一步表示，今年提供的公費四價流感疫苗共有3家廠牌，其中2家為雞胚胎蛋培養，1家為細胞培養，均經食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。民眾於接種前應由醫師進行評估，已知對疫苗成份過敏者或過去注射曾經發生嚴重不反應者，不予接種；發燒或有急性中重疾病者，請待病情穩定再接種。

此外，指揮中心提醒，為落實防疫新生活運動，民眾前往醫療院所或接種站接種時，應佩戴口罩、適度保持安全距離及落實手部衛生等措施；接種流感疫苗後，應於接種單位或附近休息觀察至少30分鐘，待無不適再離開。

另外，注射部位可能會有疼痛、紅腫等，一般會在發生後1至2天恢復，若有持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，應儘速就醫並通報當地衛生局或疾管署。
流感疫苗
公費流感疫苗

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